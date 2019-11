Un reconocimiento a la diferencia

La obra es un canto a la diversidad y a nuestro encaje en el mundo.

«Lo que más destaca de Cándido es que parece que no destaca», avanza el escritor de literatura infantil Fran Pintadera, que puso mucho de sí mismo en la creación de este personaje que acabó protagonizando un libro de la editorial Kalandraka, Cándido y los demás, galardonado recientemente por el Ministerio de Cultura con el primer premio al Mejor Libro Infantil y Juvenil editado en 2018.

«Cándido es un ser extraño, incomprendido, que no entiende los grupos y se siente fuera de lugar, lo que le hace vivir con cierta inseguridad, pero al final comparte algo con todo el mundo que no desvelaremos», explica el autor afincado desde hace años en Orba, que añade que «todos en algún momento nos sentimos como él al ver que no encajamos. Todos somos raros y ese es un sentimiento compartido, pero también coincidimos en algún momento con la mayoría».

Este canto a la diversidad y a la rareza, que cuenta con las ilustraciones del barcelonés Christian Inaraja, ya logró el Premio Internacional Compostela de Álbum Ilustrado, dotado con 9.000 euros para ambos creadores. La editorial Kalandraka destaca de la obra –que en su primer año de vida ya se ha traducido a siete idiomas y en breve se publicará también en Taiwán y Turquía– destaca que «propone una profunda reflexión sobre la diferencia, el derecho a la expresión y la necesidad de la aceptación en una sociedad tan compleja como la actual»

Este libro no fue ningún encargo editorial, surgió de la escritura de Pintadera, que fue quien propuso a Christian Inaraja –a quien no conocía pero cuyo trabajo seguía– que lo ilustrara. «El libro pedía a gritos mucha ilustración. Se lo planteé a Christian y nos tiramos unos años dándole vueltas. Solo le dije que lo hiciera como le diera la gana y él hizo lo que le apetecía sin perder su trazo grueso tan característico de él».

El ilustrador reconoce que se sintió libre para dibujar a Cándido y a los demás personajes a lo largo de 48 páginas porque «normalmente los ilustradores trabajamos por encargo de editoriales y en este caso me lo pidió Fran, al que no conocía, y no había ningún condicionante, así que lo hice a mi manera y totalmente libre, por eso creo que queda tan fresco».

A partir del texto, «que habla de la diversidad, de ser diferentes, imaginé una galería de personajes con la confianza del quien no sabe nada del otro», comenta entre risas Inaraja que, al igual que Pintadera, elogia la edición que realizó Kalandraka en su apuesta por el libro: «Cuando ves las obras publicadas siempre hay alguna pequeña desilusión, pero este quedó muy bonito».

De la colaboración ha surgido una nueva propuesta de libro conjunto para el próximo año, pero no acaba aquí el recorrido de Cándido y los demás, ya que este premio supone «un trampolín grande» para que se mantenga en librerías así como para su muestra internacional. Ya ha acudido a las ferias internacionales del libro LIBER en Madrid y de Frankfurt, estará presente en la de Shanghai (China) y en la de Guadalajara (México), e integrará en 2020 la exposición de libros mejor editados del mundo en Frankfurt y Leipzig.