Noviembre, 2019: Blade Runner en Las Cigarreras

Tales of future,fotografía inspirada en la película incluida en la muestra.

Tales of future,fotografía inspirada en la película incluida en la muestra. Javier Carrión

A la exposición Miradas y neones, que se inaugura hoy, se suman 30 actividades.

«Los Ángeles. Noviembre, 2019». Así comenzaba Blade Runner, la película de Ridley Scott estrenada en 1982 que preconizaba un futuro que ya es presente. Con ese guiño al título de ciencia ficción de culto se ha articulado Universo Blade Runner, un ciclo expositivo de arte, cine música y tecnología que se celebra en Alicante hasta el próximo 27 de noviembre y que aúna cultura, ciencia y robótica a partir de los mensajes y lecturas contenidas en la película de Scott, basada parcialmente en la novela de Philip K. Dick ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?, de1968.

«No podíamos dejar pasar la fecha de la película, que transcurre entre noviembre de 2019 y enero de 2020, para celebrar el aniversario y aprovechar para hablar, además de la película, de otras cosas relacionadas con el futuro, la ciencia o la robótica», apuntan los organizadores de esta iniciativa –Sr. Nadie Subcultura Recording, WATR (We Are The Robots), El Caleidoscopio y ROS Film Festival–, que añaden el interés común por establecer «un paralelismo» entre el futuro de lluvia eterna y oscuridad lleno de tecnología que se dibuja en la cinta y la actualidad.

«En algunas cosas, como la inteligencia artificial, la arquitectura o las pantallas gigantes en la calle, que ya están en ciudades como Tokyo, se plantea un acercamiento bastante real. La película no iba muy desencaminada, y tampoco con el cambio climático o con el planteamiento de una sociedad cada vez más pobre. No hay tanta oscuridad, los coches vuelan, pero los robots no se alejan tanto –añaden–. Hay que ver qué nos dice la película y qué podemos hacer al respecto»

Con sede central en Las Cigarreras –donde hoy se inaugura a las 19 horas la exposición Miradas y neones, seguida de una mesa redonda y una actuación musical– pero extendida a otros lugares como Clan Cabaret, Söda Bar, El Impulso Heroico o Level, esta iniciativa incluye una treintena de actividades culturales y científicas para todos los públicos, todas ellas gratuitas a excepción de un debate tecno-científico sobre la película en Clan Cabaret el día 22 (entrada: 5€) denominado El tiempo de los robots.

En la exposición de hoy se muestran 37 obras de diferentes artistas que han elaborado o reinterpretado sus obras a partir de fotogramas de Blade Runner, a la que se añade una instalación de lentes de vidrio de Patricia Moreno y ciberesculturas de Dominic Elvin.

El debate inaugural, a las 20 horas, disecciona la estética de la película en una revisión artística, escenográfica y sonora, que culminará con la actuación de Martí Guillem. Por supuesto, no falta la proyección de Blade Runner (Final Cut, 2007) el día 21, que se repetirá el día 23 con la banda sonora en directo de músicos alicantinos, y el documental Mundos replicantes.