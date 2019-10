«Verles salir del teatro con una sonrisa a las personas con discapacidad audiovisual y auditiva no tiene precio»

Nerea Garmendia no se pone fronteras y sigue superándose continuamente. Ha trabajado en televisión, cine, teatro y ahora se ha lanzado con los monólogos, cuenta con una amplia trayectoria profesional, con más de 20 años de experiencia en el mundo de la interpretación. Ha participado en series como «Los hombres de Paco», «La reina del sur» o «Allí abajo» y actualmente participa en un proyecto inclusivo social «El club de los tarados».

– Actriz, presentadora€ Y monologuista, ¿no te cierras puertas a nada?

No, soy de las que me gusta aprender de todo lo que hago. Eso no significa que todo lo haga magistralmente bien, pero me esfuerzo al cien por cien para hacerlo lo mejor posible. Y creo que tocar todos los campos me enriquece como persona y profesional. Intento formarme cada día y no quedarme en mi zona de confort nunca.

– ¿Hay algún papel o personaje que te gustaría interpretar?

La verdad es que soy una afortunada porque he podido interpretar personajes con registros variopintos, tanto en comedia como en drama. Tengo pendiente hacer algo de acción, me pediría una súperheroína.

– Cuéntanos un poco cómo empezaste en el «Club de los tarados».

El club de los tarados nace del proyecto de fin de carrera de una burgalesa llamada, Eva a Fiel-León. Yo llevaba solo tres meses haciendo monólogos y casualmente el contenido de mi monólogo trata de las taras que tengo y de lo importante que es reírse de ellas y saber aceptarse como uno es. Digamos que «el club de los tarados» es un spin off de mi monólogo llamado «Con taras y a lo loco». Bianca Kovacs, Ángel Del Moral y yo somos la cara visible de un equipo entregado a un proyecto inclusivo social necesario e inédito.

– ¿Qué tiene de especial vuestro proyecto?, ¿qué te motiva de este proyecto innovador?

Lo que tiene de especial nuestro proyecto que lo hace único es que ofrecemos servicio de audiodescripción (para personas con discapacidad visual) donde describimos los gags visuales. Y servicio de sobretítulos a tiempo real, para personas con discapacidad auditiva.

De esta forma todo el mundo puede disfrutar de nuestra comedia, sin excepciones. Ofrecemos humor al cien por cien. En definitiva, ofrecemos un espectáculo diferente donde nadie es diferente.

La motivación creo que es evidente, ver la cara de felicidad y agradecimiento de las personas con discapacidad visual y auditiva no tiene precio. A veces esta profesión te hace regalos como este.

– ¿Por qué te lanzaste con los monólogos?

Buena pregunta. Era mi asignatura pendiente. He trabajado en televisión, cine y teatro. Incluso en micro teatro, pero me faltaba lo que para mí es lo más difícil: los monólogos. Hace unos años participé haciendo un monólogo de 15 minutos en un programa, y me gustó la experiencia. Era un monólogo que me habían dado escrito y no me pegaba mucho. Pero aún así fue una experiencia positiva. Yo quería hacer mi propio monólogo y comprobar en mis entrañas lo que es estar sola ante un público que espera reírse contigo durante 30 minutos. Sin duda es el reto más difícil al que me he enfrentado como artista. Y el resultado ha sido maravilloso. Disfruto muchísimo con la experiencia pero eso sí, me lo estoy currando... Me estoy esforzando mucho, no paro de acudir a open mic y escribir. No me conformo con que funcione, no he hecho más que empezar y me gusta rodearme de los mejores y aprender de ellos.

– Aparte has estrenado la obra «Redford & Newman» junto a Miki Nadal y Sinacio€ ¿Dónde se puede ver?

Te decía en la pregunta anterior que me gusta rodearme de los mejores, pues para prueba dos botones: Miki Nadal y Sinacio, grandes profesionales del monólogo y la comedia. Me propusieron este proyecto de comedia y sin dudarlo acepté. Está dirigido por Ángel Martín, imagínate cómo puede ser el resultado... Soy una afortunada al compartir escenario con estos monstruos del humor, disfrutamos mucho sobre el escenario y eso se contagia al patio butacas.

El próximo 6 de diciembre estaremos en Águilas (Murcia) y después de Navidades retomaremos una gira imparable por toda España.

Piensa que juntas a una persona maniática del orden y la limpieza (Newman) con la persona más desastrosa y poco cuidadosa que pueda haber (Redford), aderezado por una vecina poco cuerda que no para de aparecer y desaparecer en escena.

El resultado es una disparatada obra de teatro con pinceladas de monólogos que no os podéis perder.

– ¿Cómo compaginas tu vida personal con tu vida profesional?

La verdad es que me lo monto muy bien. Cuando trabajo en televisión es un poco más complicado compaginarlo todo, pero con el teatro y los monólogos al trabajar mayormente los fines de semana tengo más tiempo para poder hacerlo todo. De todas formas soy de las que piensa que con organización y buena voluntad todo se puede llevar a cabo.

– ¿Tienes en mente más proyectos preparados?

De momento no, y menos mal porque me faltarían horas para hacerlo. Me siento feliz, plena y afortunada de hacer lo que quiero hacer y estar donde quiero estar.