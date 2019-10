Estos son los ganadores de la segunda edición de los premios Sois Cultura

Una bienal digital abierta al mundo desde una casa rural de Maitino mediante una simple conexión a internet, un proyecto basado en el gusto por las artes gráficas que remueve conciencias y alimenta la esperanza de colectivos con algún tipo de discapacidad o en riesgo de exclusión y una nueva visión de las artes escénicas a través de un espectáculo circense que pone boca abajo el modo establecido de entender los malabares. The Wrong, DaGuten y «Oyun», los tres proyectos ganadores de la segunda edición de los premios Sois Cultura, muestran a las claras y desde prismas diametralmente opuestos la buena salud de la que gozan las artes vanguardistas alicantinas.

La Casa de la Música de Las Cigarreras acogió el pasado miércoles la gala de entrega de los galardones que organizan de la mano el diario INFORMACIÓN y Banco Sabadell, una apuesta por apoyar el desarrollo de la sociedad alicantina a través del reconocimiento de sus artistas más punteros y dar visibilidad a las numerosas propuestas culturales que buscan abrirse camino en la sombra desde el esfuerzo y el ingenio. Un trampolín desde el que elevar la cultura de la provincia más allá de los circuitos locales y poner en perspectiva un talento que, muchas veces, acaba descarrilando en el camino ante la falta de vías para promocionarlo.

«Cumplimos dos años pero el mundo artístico ya tiene claro que hay una cita obligada con la cultura cada mes de octubre». Con estas palabras, el director de eventos de INFORMACIÓN, Toni Cabot, quiso remarcar al inicio de la gala el compromiso de Prensa Ibérica con el certamen Sois Cultura, respaldado con el mismo énfasis por Banco Sabadell en la figura de su director de la Red Comercial Alicante y Murcia, Miguel Torres.

«Para nosotros es un privilegio poder compartir el patrocinio de estos premios. Estamos orgullosos de ser parte de Sois Cultura y de apoyar el crecimiento de los artistas, a veces innovadores, otras visionarios€ Gracias por vuestro esfuerzo y por generar lo que sois, cultura», destacó Torres en su alocución.

Este pilar en el que se ha convertido Sois Cultura sobre el que cimentar la apertura al público de centenares de proyectos fue agradecida especialmente por los creadores de los tres proyectos galardonados. «Todos los que trabajamos en cultura sabemos lo difícil que es proyectar las cosas, por lo que hay que agradecer a INFORMACIÓN y Banco Sabadell que organicen estos premios», apuntó David Quiles Guilló, fundador de The Wrong. En términos parecidos se expresó David Gil, una de las dos patas sobre las que se sustenta DaGuten y quien quiso «dar las gracias por el trabajo que hacéis por la cultura». «Estos premios son muy importantes para dar visibilidad a la cultura de Alicante», señaló por su parte Federico Menini, premiado por el espectáculo «Oyun».

Los hechos corroboran unas palabras que cobran su verdadera dimensión al comprobar el elevado número de proyectos inscritos en esta segunda edición de los premios Sois Cultura, con un total de 129 propuestas presentadas, cada una con una historia detrás, repartidas entre las tres categorías a concurso dentro del certamen: Nuevos Creadores (72), Emprendimiento Cultural (41) e Industrias Culturales y Creativas (16).

Todo un éxito de participación que invita a ahondar en el camino andado para situar bajo los focos trabajos moldeados, muchas veces desde el más absoluto anonimato, en disciplinas tan dispares como la danza, la pintura, el teatro, el cine, la fotografía, el arte callejero, música, videojuegos o escultura, entre otras muchas.

Una gala por y para la cultura

Hakuna Tanaka, rapera ilicitana convertida en sensación con sus proclamas feministas en clave de rima, fue la encargada de abrir una velada comandada por la periodista Carolina Sellés y que reunió a cerca de 300 personas en la Casa de la Música de Las Cigarreras. Juan Antonio López Ruiz de Zuazo, consejero delegado de Prensa Ibérica en la Comunidad Valenciana; Juan Ramón Gil, director de contenidos de INFORMACIÓN; Tomás Mayoral, director de INFORMACIÓN; y Miguel Torres, en representación de Banco Sabadell, no faltaron a una cita que contó entre el público asistente con la inmensa mayoría de participantes.

Tras una gala armónica y acompasada en la que no faltaron las proclamas reivindicativas en favor de la cultura, la compañía Improvivencia puso el broche de oro a la esperada entrega de galardones con un espectáculo de humor improvisado que, tras ver la luz en Alicante, ya ha girado por Sudamérica.

Otro ejemplo del talento que abraza una provincia abierta a la innovación y el emprendimiento artístico representado en unos premios, los Sois Cultura, nacidos para potenciar la promoción de proyectos, la creatividad artística y las expresiones vanguardistas que buscan nuevas vías de respuesta a la forma que tienen de relacionarse el arte y la sociedad. Un pequeño cóctel a la conclusión de la gala puso el punto y final definitivo a la segunda edición del certamen.

Propuestas abiertas en la red

The Wrong, en el apartado de Emprendimiento Cultural, DaGuten, en el de Industrias Creativas y Culturales, y «Oyun», dentro del de Nuevos Creadores, fueron los proyectos distinguidos por el jurado con el primer premio, dotado con 1.500 euros en cada uno de sus categorías. Dilatando mentes, Sindicato Ruido Costablanca, Runtun Films, Sr. Nadie Subcultura, Nuevas Sonoridades Splitting 24 y el cortometraje Fin, de Álvaro G. Company, completaron la terna de finalistas junto a los ganadores. Los restantes 120 proyectos, hasta completar los 129 presentados, también resultaron vencedores. Sus proyectos y propuestas están visibles al mundo en la web. El altavoz está en marcha, el eco de sus trabajos ya empieza a resonar. Porque hacen cultura. Porque son cultura.

Nueve profesionales con una estrecha vinculación al mundo de la cultura dan vida a un jurado transversal

Un jurado multidisciplinar formado por nueve profesionales de diferentes ámbitos de la cultura se encargó de seleccionar los tres proyectos ganadores de Sois Cultura entre los 129 presentados.

Candela Sánchez, profesora del máster de Industrias Creativas de la Universidad de Alicante; José Luis Martínez Meseguer, gestor cultural, curador y crítico independiente de arte actual; Paloma Palazuelos, content marketing manager en Why Strategic y periodista cultural; Jaime Matas, director general adjunto y director territorial Este del Banco Sabadell; María José Marcos, directora del estudio de arquitectura Magicarch y profesora de Proyectos Arquitectónicos en la UA, Soongsil en Seúl y Architectural Association de Londres; Miquel Molins Nubiola, presidente de la fundación Banco Sabadell; Juan Carlos Castro, Doctor arquitecto, investigador y profesor de la UA. Además de fundador y director del laboratorio de fabricación digital Fab Lab Alicante; Verónica Cerdán, directora de proyectos en MakinAcción; y Rogelio Fenoll, jefe de la sección de cultura de INFORMACIÓN, conformaron el jurado de los premios Sois Cultura en su segunda edición.

«Detrás de 'Oyun' hay mucho tiempo de investigación y experimentación»

Federico Menini, ideador de «Oyun»

Federico Menini recibe el premio de manos de Candela Sánchez. / Alex Domínguez

Distinguido en numerosos festivales de arte y cultura y doblemente nominado en los Premios de las Artes Escénicas de la Generalitat Valenciana 2019 en las categorías de mejor espectáculo y mejor artista, ambas circunscritas al mundo circense, «Oyun» suma el galardón de Sois Cultura dentro del apartado de Nuevos Creadores a su premiada trayectoria. El jurado valoró la originalidad de una propuesta que, desde la sencillez, renueva un espectáculo tan tradicional como el circo de malabares con el empleo de elementos tan cotidianos y alejados de esa escena como ollas, cazos o cucharas.

Frente a interesantes propuestas que emplean las nuevas tecnologías, Federico Menini busca el más difícil todavía en lo físico creando un espacio casi arquitectónico que desafía a la gravedad. Diversión y creatividad que esconden años de investigación y experimentación en manos de un creador de arte que transforma lo viejo en nuevo y que empezó a gestar su proyecto en Turquía.

«Viví allí un año y fue cuando empecé a trabajar en el espectáculo. 'Oyun' significa juego en turco, y de ahí el nombre», señala Federico Menini tras recibir el premio Sois Cultura. «Es un orgullo que se reconozca tu trabajo pero, aunque es una creación mía, hay todo un equipo detrás de producción, vestuario y distribución sin el que no sería posible el espectáculo», recuerda.

«Oyun» está inspirado en diferentes disciplinas artísticas como la escultura, el dibujo, la poesía visual, la fotografía, la música, el teatro o el circo. Una combinación que deviene en un espectáculo único e innovador que no deja indiferente a nadie. «Me gusta trabajar con objetos cotidianos al alcance de todos y sacarlos de su contexto para realizar todo tipo de prácticas circenses con ellos», desvela Menini, quien compagina las funciones de su particular creación con su trabajo en la compañía La Trócola Circo, de San Vicente del Raspeig, en el que da vida a un espectáculo que gira íntegramente alrededor de macetas.

El Fedito, como también es conocido este malabarista de ollas y cucharas, ha pasado «muchos años investigando y experimentando otra forma de mostrar al público las artes escénicas». Una originalidad que le ha valido el premio Sois Cultura en una categoría, la de Nuevos Creadores, dirigida a generadores de contenidos en cualquier manifestación artística (música, pintura, vídeo, fotografía, escritura, escultura, artes escénicas) cuyas obras son expresión de un presente que buscan una nueva forma de dar respuesta a la relación del arte con la sociedad. Respuesta que Menini encontró en Turquía y cinceló con mimo en Alicante.

«Es una pasada lo que mejoran los chavales con los talleres de artes gráficas»

David Gil, responsable del proyecto DaGuten

Una escuela gráfica de barrio convertida en la mejor terapia para jóvenes con trastorno del espectro autista. DaGuten, premio Sois Cultura en la categoría de Industrias Creativas, trasciende del ámbito artístico para adentrarse en el de los gratificantes propósitos sociales que invitan a reconciliarse con el mundo. La mirada limpia e inspiradora de David Gil, responsable del proyecto en armónica simbiosis con Ester García, se traduce en palabras sinceras cargadas de ambición humana.

«Nuestra ilusión sería que esta apuesta fuera más allá para que se pudieran beneficiar el mayor número de chavales posibles», señala emocionado tras recibir la distinción de los galardones organizados por INFORMACIÓN y Banco Sabadell.

Los nueve miembros del jurado de esta segunda edición de Sois Cultura apreciaron en DaGuten cómo un proyecto artístico y social de base puede actuar como dinamizador de la cultura de una ciudad como Alicante, convirtiéndose casi sin querer en una industria cultural cuyo modelo puede ser exportado a otras poblaciones. DaGuten combina su gusto por las artes gráficas, la cultura del fanzine y lo artesanal con el fomento de la creatividad, la participación y la concienciación social, acercando la cultura contemporánea a grupos en exclusión o con algún tipo de discapacidad. Un desafío al que hacía frente en solitario Ester García y al que se sumó David, fundador del espacio The October Press, para modelar y alimentar una apuesta convertida ya en un proyecto de vida. Solo hay que escucharlo.

«Vimos que los trabajos de serigrafía y artes gráficas gustaban entre los usuarios y chavales. A partir de ahí empezamos 'DaGuten', llevándolo a asociaciones, centros ocupacionales y presentándolo a distintas convocatorias», recuerda David, tremendamente emocionado cuando resalta «lo que están mejorando los chavales». «Es una pasada. Las psicólogas nos dicen que jóvenes con autismo se están abriendo gracias a la labor que desarrollamos con ellos, y eso nos produce un chute de energía tremendo», destaca.

Pero hay más. «Ahora que se habla tanto de empoderamiento, al final ellos nos están ayudando a nosotros, aportándonos ideas. Este sábado tenemos el festival Plataforma en Las Cigarreras y son ellos los que han realizado el diseño de las camisetas y lo han estampado». Otro paso, quizás el más significativo, que invita a DaGuten a seguir recorriendo un camino que les llevará próximamente a desarrollar, de la mano de la Diputación de Alicante, el proyecto de serigrafía «Tirando del hilo» en el centro ocupacional Terramar de Apsa.

«Me emociono al hablar de ello porque vemos día a día cómo el trabajo va dando sus frutos. Y es muy gratificante observar el poder que tiene la cultura, en cualquiera de sus manifestaciones, para mejorar la vida de las personas», sentencia David.

Colaboración cultural

La propuesta de DaGuten se impuso en la categoría de los premios Sois Cultura destinada a las empresas que producen, promocionan, difunden o comercializan bienes, servicios y actividades de contenido cultural o artístico. Su labor se desarrolla en un marco de colaboración con otras empresas culturales, formando un tejido con constantes interrelaciones entre ellas. Por ejemplo: eventos culturales, festivales (de cine, música, artes escénicas..), estudios de arquitectura, editoriales, productoras, promotoras o talleres.

«Este tipo de movimiento no se ha visto nunca y solo se necesita tener internet»

David Quiles Guilló, creador de la bienal de arte digital

David Quiles Guilló recibe el premio de Juan Antonio López Ruiz de Zuazo. / Alex Domínguez

De ser reconocida por The New York Times como la bienal más grande de mundo a recibir el premio Sois Cultura. El impacto mediático generado desde una casa rural de la partida de Maitino (Elche) conquistó al jurado de unos galardones que puso en valor la clara demostración de que para emprender culturalmente solo es necesario una buena idea y una brillante ejecución.

The Wrong ha conseguido implicar en su bienal de arte digital a más de 3.000 actores y comisarios internacionales desde su primera edición en 2013. Abierta a la participación online y offline por todo el mundo, lejos de ser un proyecto ilusionante, The Wrong es una realidad consolidada que el mes que viene alumbrará su cuarta edición.

David Quiles Guilló, creador de esta propuesta que traspasa fronteras, arrancó desde cero un proyecto que nació con el objetivo de «subvertir todo el esquema tradicional del arte, desde la generación, hasta su exposición y venta». «Se trataba de adaptarlo al mundo digital, sobre todo por lo accesible y global que es. Hoy en día, un creador consigue trabajar en este formato con un coste de entrada muy inferior a cualquier otra disciplina artística, lo que conlleva que muchísima más gente pueda crear arte, enseñarlo y que, de alguna manera, podamos ver ese talento sin que haya una inversión importante detrás», relata David.

La propuesta que subyace a The Wrong no pretende «sustituir a otros eventos culturales tradicionales», tal y como puntualiza su creador, sino que «apuesta por complementarlos». Un objetivo para el que David, alejado del foco urbano, apenas ha necesitado un ordenador y una conexión a internet de escasa velocidad para alcanzarlo. «No hace falta nada más, lo que supone un claro ejemplo de las posibilidades que hoy en día nos ofrece el mundo en el que vivimos». Eso sí, ha tenido que aprender de forma autodidacta y hacer por sí mismo todo lo que rodea una bienal como The Wrong.

David pone en valor el premio Sois Cultura por «el estímulo» que supone al proyecto, porque se haga «público» y que «la comunidad más cercana conozca la labor que estamos haciendo», aunque señala sin rubor que «la cantidad de artistas, temáticas y la accesibilidad con la que trabajamos es algo que no se conocía antes en el mundo del arte». «Este tipo de movimiento no se ha visto nunca antes, y solo necesita de una conexión a internet», insiste.

Sin embargo, lejos de conformarse, se encuentra inmerso en la organización de los últimos preparativos de la cuarta edición de The Wrong, que se inaugurará el próximo 1 de noviembre y por primera vez contará con una sede principal compuesta por más de 20 instituciones repartidas por toda la Comunidad Valenciana. «Se va a desarrollar de forma simultánea en más de un centenar de ciudades de todo el mundo», avanza David. Otro hito que, al ritmo de crecimiento que experimenta en cada nueva edición, no será el último.

Difusión y visualización de la cultura

La categoría Emprendimiento Cultural de Sois Cultura premia iniciativas y acciones de entidades, asociaciones o personas que promueven y ayudan a la difusión, audición o visualización de las ideas y creaciones culturales, abarcando start-ups de contenido cultural y de ocio, plataformas digitales aplicadas a usos culturales, webs y nuevos productos informativos, galerías o locales que sirvan para enseñar creaciones culturales.