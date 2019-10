Bad Gyal recalará en Alicante con su gira el 7 de marzo

La gira española de Bad Gyal programada para marzo de 2020 ha hecho 'sold out' completo tan solo una semana después de que la artista lo anunciara en sus redes. Algunas fechas, como las de Sevilla o Granada, quedaban agotadas pocas horas después de su salida a la venta.

Ahora Bad Gyal añade cuatro shows más al tour #BadGyalSoundSystem en Alicante, Bilbao, Granada y A Coruña en marzo de 2020. Las entradas ya están a la venta.

La artista publicará su esperado nuevo single junto a Omar Montes, 'Alocao', con fecha de estreno el 25 de octubre. Esta será la tercera referencia de Bad Gyal desde que firmó con los sellos americanos Interscope y Aftercluv a principios de 2019.

PRÓXIMOS CONCIERTOS DE BAD GYAL

2019



10/25 Jameson Urban Routes - Lisboa, PT SOLD OUT

10/26 Tremenda Club - Xàtiva, ES

11/30 Sala Razzmatazz - Barcelona, ES SOLD OUT

12/01 Sala Razzmatazz - Barcelona, ES SOLD OUT

12/05 La Riviera (Cha Chá) - Madrid, ES SOLD OUT



2020



03/06 Oh! Valencia - Valencia, ES SOLD OUT

03/07 Sala The One - Alicante, ES SOLD OUT

03/08 Sala The One - Alicante, ES ¡NUEVA FECHA!

03/13 Zentral - Pamplona, ES SOLD OUT

03/14 Santana 27 - Bilbao, ES SOLD OUT

03/15 Santana 27 - Bilbao, Es ¡NUEVA FECHA!

03/20 Sala Custom - Sevilla, ES SOLD OUT

03/21 Industrial Copera - Granada, ES SOLD OUT

03/22 Industrial Copera - Granada, ES ¡NUEVA FECHA!

03/27 Teatro Albéniz - Gijón, ES SOLD OUT

03/28 Sala Pelícano - A Coruña, ES SOLD OUT

03/29 Sala Pelícano - A Coruña, ES ¡NUEVA FECHA!