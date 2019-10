Premios eWoman en Alicante: Empoderamiento y visibilización del talento femenino

El próximo jueves 17 de octubre llega al Club INFORMACIÓN la IV edición de los premios eWoman, una jornada motivadora con ponencias inspiradoras en la que habrá un reconocimiento final.

Este evento organizado por Diario INFORMACIÓN junto a Prensa Ibérica, está concebido para servir de motivación e inspiración a otras mujeres y fortalecer la imagen de la mujer de hoy, integrada en puestos profesionales de tendencia digital.

Mediante las ponencias que participan este año se muestran los casos de éxito de mujeres que han destacado por su trayectoria profesional y liderazgo en el entorno digital y tecnológico.

Hoy en día, dicho entorno se considera uno de los más importantes en la sociedad y que día tras día ha llegado a conseguir ser una de las grandes plataformas de comunicación e información que existe.

Grandes experiencias sintetizadas

Las diferentes intervenciones serán cortas de 15 o 20 minutos, ponencias dónde mujeres emprendedoras y empresarias contarán su trayecto y experiencias, desde el día uno que se lo proponen hasta el día de hoy que han conseguido la suficiente experiencia. Además, darán consejos que sirvan de apoyo para el día a día de todos los asistentes.

4 ponencias que destacan por su trayectoria

Nerea Garmendia, presentará y participará como ponente en los premios eWoman, es un claro ejemplo de pasión y esfuerzo. No se pone fronteras y disfruta con los retos que su carrera le va poniendo delante. «Lo que quiero aportar con mi ponencia es que sí, a veces por ser mujer he tenido que demostrar lo que por ser hombre no hay que demostrar, que me merezco mi puesto de trabajo. Sobre todo en comedia. Y como presentadora es un honor poder conducir un evento necesario como eWoman donde se pone en valor lo que hasta hace pocos años era impensable, la igualdad entre ambos sexos», explicó la actriz.

La segunda ponente de la mañana será Teresa Martínez Vilaplana, directora Centro Banca Privada de Alicante de CaixaBank, desde 1998 viene dedicando su trayectoria en CaixaBank, desarrollando diversas competencias como empleada comercial, subdirectora, directora, directora de área y actualmente en un nuevo proyecto como directora de Banca Privada. «Todo tipo de eventos que sirvan de altavoz para compartir me parecen súper interesantes y estoy encantada de formar parte de esta edición».

Posteriormente será el turno para Cristina Hawkins, directora de marketing de Starlite, profesional de Marketing y comunicación con más de 20 años de experiencia en agencias de Publicidad nacionales y multinacionales. «Por desgracia, la educación que se recibe está plagada de mensajes que se contradicen. El feminismo tiene que luchar contra esos mensajes contradictorios para que de verdad los derechos y oportunidades sean los mismos».

Y por último, Silverio Ros, CEO de Pianno 39, será el primer hombre que participará como ponente en eWoman. En su entrevista para INFORMACIÓN subrayó que la presencia de un ponente masculino en el evento «rompe con los esquemas acostumbrados. Y ello, la ruptura de esquemas, es el triunfo que día tras día han conseguido las mujeres».

Premios eWoman 2019

Se otorgará este año tres reconocimientos a tres ponentes alicantinos/as. Los galardones se entregarán al finalizar el evento:

- Premio Ewoman Alicante 2019– Negocio Online.

- Premio eWoman Alicante 2019 – Trayectoria Profesional By CaixaBank.

- Premio eWoman Alicante 2019– Mérito deportivo.

La inscripción es gratuita y se puede realizar a través de la web del evento, ewoman.es.