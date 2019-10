Gordillo se queda en el MACA

El pintor, que expuso en Alicante el pasado año, asegura que son obras «a las que tengo especial cariño».

Hace justo un año, Luis Gordillo (Sevilla, 1934) inauguraba en Alicante dos exposiciones de forma simultánea. En el Museo de Arte Contemporáneo de Alicante colgaba Fotoalimentación, treinta obras de los años 70 en las que la fotografía era la base de sus trabajos, y en la galería Aural mostraba Cemento nervioso, el Gordillo del siglo XXI.

El artista, uno de los grandes representantes de la pintura contemporánea de este país, quedó tan satisfecho de la experiencia que ha donado al MACA tres piezas. Y no son cualquier obra. Se trata de tres serigrafías realizadas en 2003, de su serie Instantes, en homenaje a Vuillard, en concreto las pruebas de artista 1, 2 y 5.

La particularidad de estas piezas es la importancia que tienen para este creador, que atesora en su carrera los premios Velázquez, Nacional de Artes Plásticas y Nacional de Arte Gráfico, entre otros. «Lo que más me interesaba de la donación -asegura el artista desde su casa en Madrid- es que son unas obras a las que yo tengo un especial cariño. Tengo dos puestas siempre en mi estudio y siempre que las miro pienso que qué bien estuve en esa ocasión, son obras con las que uno se siente bien al mirarlas».

De hecho, la serie Instantes es la última producción serigráfica del pintor. «Son las últimas que hice y son piezas especiales, razón de más para hacer el regalo al MACA», destaca. «Por otro lado, tiene algo que ver con la exposición Fotoalimentación y en estas serigrafías es curioso porque parece obra abstracta y realmente no es así». Gordillo explica que el objeto redondo de las obras «es un espejo pequeño, de esos que por un lado aumentan y por el otro no, con un mango que se puede doblar. Hice fotos de esos espejos, me gustó el resultado y lo utilicé como eje central de las serigrafías, cambiando el color».

Su deseo de donar las piezas al museo alicantino supone una muestra de agradecimiento. «El MACA ha sido muy generoso conmigo y Rosa Castells (conservadora del museo) tiene unos conocimientos profundos de lo que hace, algo que no es tan corriente. La exposición quedó muy bien y luego la llevamos a València, el plan fue estupendo». Y es que Fotoalimentación, realizada bajo el paraguas del Consorcio de Museos, viajó después al Centro del Carmen el pasado mes de julio.

Gordillo, que ha expuesto en espacios como la galería Malborough de Madrid y Nueva York, el MACBA de Barcelona, el Reina Sofía o el Meadows Museum de Dallas, destaca también el catálogo editado con motivo de esta exposición. «Esta mañana lo he estado mirado y cada vez me gusta más porque está fantásticamente hecho, se nota que la diseñadora, Lydia Girón, conoce bien las estrategias de la pintura, y los textos son fantásticos».

Unos textos que firman Enric Mira, Chus Tudelilla, Isabel Tejeda y Rosa Castells, y que acompañan a las obras que se mostraron en la exposición. «A veces en una exposición los catálogos son tan importantes como lo que exhibes y este catálogo funciona muy bien», afirma el artista. «Ha sido una aventura bien hecha y yo pienso que ha sido Rosa la protagonista de este asunto, se lo agradezco enormemente y solo puedo mostrar mi agradecimiento donando al museo algo que a mí me gusta».

Rosa Castells, por su parte, asegura que de momento las tres serigrafías estarán depositadas en el MACA. En el futuro, «seguro que formarán parte de alguna exposición o incluso a lo mejor las presentamos».