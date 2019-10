El maestro del blues John Mayall toca en Alicante por primera vez

Maestro del blues y figura clave en la música contemporánea, el británico emprendió el pasado 30 de septiembre la gira por España de su 85 cumpleaños que le traerá a Alicante por primera vez el viernes, 11 de octubre, y que concluirá el domingo en Pamplona. Su actuación tendrá lugar en Very Big Spaces, un edificio multiusos en Avenida de Elche 186, la carretera que une Alicante por el sur con Torrellano, a las 21 horas. El concierto está organizado por el promotor especializado en blues Testi Tajada con la colaboración de la Sociedad de Blues de Alicante.

El 85Th Aniversary Tour supone la presentación de su último disco Nobody Told Me, que cuenta con las colaboraciones estelares de Todd Rundgren, Stevie Van Zandt, Alex Lifeson de Rush, Joe Bonamassa, Larry McCray y Carolyn Wonderland, que se ha hecho con el puesto de guitarrista para esta gira. El resto de grupo de la gira lo forman el bajista Greg Rzab y el batería Jay Davenport, ambos de Chicago. Aunque Mayall es un guitarrista notable y ha cimentado su prestigio sobre este instrumento, el británico se reserva en esta gira los teclados, la armónica y la voz . Lo de tocar la guitarra no parece que esté garantizado, aunque no se descarta en algunos temas. Se da la circunstancia de que su tour de 12 conciertos en 14 días por España no incluye una fecha para el día antes de su actuación en Alicante, por lo que disponer de más tiempo para descansar pueda repercutir en su actuación del viernes.

Bautizado como «el padre blanco del blues», «el padrino del blues británico» o «el padre fundador del blues británico», lo cierto es que el instrumentista inglés fue el primer bluesman del rock y su nombre siempre estará ligado a uno de los grupos emblemáticos del blues rock, The Bluesbreakers, por el que pasaron Eric Clapton, Jack Bruce, Peter Green, Mick Fleetwood, Mick Taylor y un buen puñado de prestigiosos músicos. Y es que Mayall siempre ha tenido una habilidad infalible para encontrar y rodearse de músicos de blues de alto valor. En palabras de Clapton, « fue el impulsor de una increíble y magnífica escuela para músicos».

En, 2008 Mayall desmanteló de nuevo a los Bluesbreakers lo que causó un gran revuelo en los círculos del blues y dio lugar a rumores sobre su total jubilación total, pero nada más lejos de la realidad. En la última década, el padrino sigue en la carretra con los músicos con los que se presenta ahora en España, Greg Rzaby Jay Davenport, a quienes se suma Carolyn Wonderland por lo que la compenetración está asegurada.

Y, aunque llega con nuevo disco, sus directos siempre sorprenden al no existir un set list establecido. «Tenemos alrededor de cuarenta temas a los que recurrimos, que vamos rotando, pero son la base de los conciertos en vivo de la gira», declaró recientemente el veterano bluesman.