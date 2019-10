Low Festival 2020: Primer artista internacional confirmado en Benidorm

El Low Festival 2020 ha confirmado este martes a Two Door Cinema Club como el primer artista internacional que formará parte del cartel del certamen de Benidorm para su próxima edición.

Arranca así una temporada de novedades que irán "vertebrando el camino hacia '#Low2020'", un festival que "de nuevo, promete subir al escenario a las mejores bandas indie, pop, electrónica y urbana del panorama nacional e internacional", destaca la organización en un comunicado.

Tras la edición "memorable" del pasado mes de julio, con directos de la talla de New Order, Foals, Bastille o Vetusta Morla, este martes llega la noticia de la confirmación de Two Door Cinema Club.

Si en su primera visita al Low presentaron 'Beacon' (2012), en este caso llegan a Benidorm con 'False alarm' (2019), el álbum "más arriesgado de los cuatro que han publicado hasta la fecha". "Los deseos de los 'lowers' siempre son órdenes, y los irlandeses han sido uno de los más demandados por el público desde su paso por el festival en 2013".

Las melodías 'synth-pop' que articulan el nuevo largo de la banda capitaneada por Alex Trimble otorgan a cada uno de los temas un aire festivo y, a su vez, renovado, sin dejar de lado el aura ochentera y la experimentación con géneros como el hip-hop y el funk.

Hit tras hit, los norirlandeses volverán al Low con el objetivo de crear un show al más puro estilo festivalero y bailable, con la calidad a la que tienen acostumbrado al público. Canciones como la nueva y pegadiza 'Talk' o temas míticos como 'What you know', brillarán bajo el cielo de Benidorm.



Nueva imagen "hiperbolizada" de Benidorm

El Low Festival también ha dado da a conocer su nueva imagen online y 'off-line'. Tras años de evolución, los elementos gráficos del cartel se fusionan en una visión ilustrada e "hiperbolizada" de la ciudad que acoge año tras año al festival: Benidorm. Los personajes y rincones más míticos de "una de las ciudades con más anécdotas del país" son los protagonistas de este diseño.

Los abonos de tres días ya están disponibles en 'lowfestival.es/abonos' por 49 euros, solo hasta el jueves a medianoche o hasta agotar un cupo de 1.000 unidades, cuando subirán de precio. En el caso de los abonos 'VIP' y 'VIP POOL', están a la venta por 115 y 170 euros, respectivamente.