Trinitario Casanova compra el antiguo Cine Ideal en Alicante para convertirlo en hotel

El empresario murciano Trinitario Casanova, dueño del Grupo Baraka, ha llegado a un principio de acuerdo con la familia propietaria del edificio que acogió el antiguo cine Ideal, en la avenida de la Constitución de Alicante, para la compra del inmueble y convertirlo en un hotel de cien habitaciones con una inversión de entre 8 y 10 millones de euros, según apunta la inmobiliaria Idealista.com. Sin embargo, la venta final está condicionada a que la constructora reciba la licencia de obra para la transformación del inmueble en un hotel.

El edificio está protegido al figurar en el Catálogo de Protecciones de Alicante y entre los elementos que no se pueden tocar figura la fachada, que no se podría transformar y no tiene puntos de entrada de luz natural.

Según el Catálogo de Protecciones del Ayuntamiento, deben conservarse la volumetría, fachada, elementos decorativos huecos, morfología, y motivos decorativos estucados.

El cine Ideal se construyó entre los años 1924 y 1925. El edificio es el único superviviente en Alicante de la época dorada que conocieron los cinematógrafos en la década de los años 20, gracia a haberse convertido en el pasatiempo de masas favorito de una sociedad industrial.

El Ideal se estructura con vestíbulo de recepción, sala con patio de butacas y el anfiteatro que llegó a contar con palcos. En la actualidad solo se conservan la fachadas y la cubierta, que el interior se demolió.

Dos rascacielos en Torrevieja

El grupo Baraka del empresario murciano ha invertido recientemente 60 millones de euros para levantar dos rascacielos en Torrevieja que acogerán más de 130 viviendas y 250 apartamentos turísticos.

El proyecto se materializará en dos torres de 26 plantas. Mientras que la primera estará destinada por completo a viviendas, la segunda será la que estará destinada a un uso hotelero. El suelo donde se levantarán ambas torres está situado en la Avenida Dr. Gregorio Marañon, en primera línea de mar junto al parque de Doña Sinforosa.

En total, se construirán 32.000 m2 entre las dos torres y, como dato de referencia, el precio por m2 del ático rondará los 7.000 euros, convirtiéndose en una de las promociones más caras de la zona, indica idealista/news.