«En comedia las mujeres tenemos que demostrar que podemos hacer gracia»

Nerea Garmendia es un claro ejemplo de pasión y esfuerzo. No se pone fronteras y disfruta con los retos que su carrera le va poniendo delante. Ha participado en series como «Vaya semanita», «Los hombres de Paco», «90-60-90, diario secreto de una adolescente», «La reina del sur» o «Allí abajo». La actriz presentará y participará como ponente en los premios eWoman que se celebrarán el próximo 17 de octubre en el Club INFORMACIÓN.

– ¿Qué opina de eventos como eWoman? que ponen en valor el trabajo y el éxito de diferentes mujeres.

Creo que son eventos necesarios para visibilizar la realidad de esta sociedad que afortunadamente va progresando. Hace mucho que hemos demostrado que las mujeres estamos al mismo nivel que los hombres, en todos los ámbitos. El mayor éxito será cuando no tengamos que seguir demostrándolo y que sea lo normal. Que sé que llegará y no dentro de mucho.

– Un pequeño adelanto de su ponencia, ¿qué es lo que quiere aportar con su intervención como ponente? ¿Y como presentadora?

Lo que quiero aportar con mi ponencia es que sí, a veces por ser mujer he tenido que demostrar lo que por ser hombre no hay que demostrar, que me merezco mi puesto de trabajo. Sobre todo en comedia. Y como presentadora es un honor poder conducir un evento necesario como eWoman donde se pone en valor lo que hasta hace pocos años era impensable, la igualdad entre ambos sexos.

– Se sigue hablando de desigualdad€ De brecha salarial, de falta de paridad en los puestos de responsabilidad de las empresas. Por lo tanto, ¿piensa que todavía queda mucho por hacer de cara a conseguir la igualdad del hombre y la mujer?

Sí que la hay, y aún queda mucho por hacer pero hay algo que me tranquiliza y me hace pensar que vamos por el buen camino: es que no sólo somos mujeres las que luchamos para que exista esta igualdad, hay muchos hombres que nos apoyan y eso es un gran paso y la respuesta de que este proceso no tiene vuelta atrás.

– ¿En el cine y la televisión también existe esa desigualdad? ¿En qué sentido?

La hay, tanto salarialmente como en los personajes que se adjudican. Pero, ¡en los últimos años hemos avanzado muchísimo! Ahora se producen series donde las protagonistas son mujeres, la mujer ha ganado mucho peso pero sigue primando el hombre en un porcentaje muy elevado de personajes. A mí me han llegado a decir directores de casting: «he tenido que pedir que este personaje lo cambien para que lo haga una mujer porque no es necesario que sea un hombre y hay pocas mujeres en el reparto». En la comedia se nota más, las mujeres tenemos que demostrar que podemos hacer gracia, los hombres no.

– Aun así, ¿cree que el papel de la mujer ha evolucionado también en el cine y la televisión? ¿Cómo ha cambiado la imagen de «mujer presentadora»?

Claro que ha evolucionado, afortunadamente. Hemos evolucionado en todos los campos.

– ¿Piensa que hay alguien en este siglo que no apoye el feminismo?

No es que lo piense es que lamentablemente lo he comprobado. Pero confío en que es una minoría y cada día irá bajando ese porcentaje por eventos como este.

– Un poco de su trayectoria profesional actual y cuáles son sus proyectos de futuro.

En junio terminó «Allí Abajo» después de cinco temporadas de éxito, una serie donde fieras del norte o del sur demostramos que reíamos, luchábamos, sufríamos y llorábamos por igual. Ahora mismo estoy con tres proyectos que me tienen satisfecha y plena. Por una parte, acabamos de estrenar la obra de teatro «Redford & Newman» junto a Miki Nadal y Sinacio bajo la dirección de Ángel Martín y ha arrancado muy fuerte, va a dar mucho que hablar.

Por otro lado sigo con mis monólogos individuales «Con taras y a lo loco» y por último hablaros del proyecto que me ha robado el corazón: un proyecto que no se ha hecho hasta la fecha. Monólogos para todos los públicos adaptados también para personas con discapacidad visual y auditiva. Se llama «El club de los tarados».

Este club lo formamos Bianca Kovacs y Ángel del Moral y todos aquellos «tarados» que quieran venir a reírse y desconectar de su rutina. La particularidad de este espectáculo es, por un lado fusionamos el teatro y los monólogos y por otro, dotamos a personas con discapacidad visual de audio descripción a través de auriculares donde les describimos los gags visuales que no pueden ver.

Para las personas con discapacidad auditiva podrán disfrutar de sobre títulos que podrán leer para no perderse ni un detalle del espectáculo. Mes siento muy orgullosa de formar parte de un proyecto inédito e inclusivo.

Mujeres que destacan por su trayectoria profesional y liderazgo

eWoman cuenta con 16 sedes repartidas por toda España. / Pilar Cortés

Esta nueva edición contará con la intervención de perfiles muy diferentes. Este evento, organizado por Prensa Ibérica e INFORMACIÓN, servirá como altavoz para mostrar los casos de éxito de mujeres que han destacado por su trayectoria profesional y liderazgo en el entorno digital y tecnológico.

eWoman cuenta con 16 sedes repartidas por toda España desde A Coruña hasta Las Palmas para demostrar, que no es el lugar, si no la intención y que si una quiere, una puede. Servirá de motivación e inspiración a otras mujeres y fortalecerá la imagen de la mujer de hoy, integrada en puestos profesionales de tendencia digital.

La jornada se desarrollará de 09:30 horas a 13:00 horas. Las conferencias se han pensado en un formato de grandes experiencias sintetizadas en intervenciones de 15 a 20 minutos para una jornada amena y dinámica, bajo el hashtag #eWomanAlicante.

Esta edición participarán cinco ponentes: Catalina Hoffman, fundadora de Vitalia y creadora del Método Hoffmann; Cristina Hawkins, directora de marketing de Starlite; Nerea Garmendia, actriz y presentadora de televisión; Teresa Martínez, Directora Centro de Banca Privada de CaixaBank en Alicante y por último, como novedad, Silverio Ros de Pianno 39 será el primer hombre que participará en este evento.

Diario INFORMACIÓN entregará al finalizar el evento tres premios en tres categorías:

- Premio eWoman Alicante – Negocio Online.

- Premio eWoman Alicante – Trayectoria Profesional By CaixaBank.

- Premio eWoman Alicante – Merito deportivo.