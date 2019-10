Los estrenos y novedades de la semana en HBO, Netflix, Movistar y Amazon

Empezamos el mes de octubre con novedades importantes en nuestra televisión a la carta. Nuevas temporadas y series de estreno nos aseguran el entretenimiento esta semana y las siguientes.

Las series que llegan con nuevas temporadas son:

- 'Goliath', que con su tercera entrega revolverá en el pasado de nuestro protagonista.

- 'Peaky Blinders' nos acerca la quinta temporada en donde Tommy buscará llegar al poder político.

- La segunda temporada de 'En la Oscuridad' mantiene un argumento lleno de saltos en el tiempo.

- Y para poner el toque de humor a la semana llega la tercera entrega de la serie 'El joven Sheldon', la precuela de 'The Big Bang Theory' con más andanzas del Dr. Cooper.

En cuanto a los dos estrenos de series en streaming para esta semana encontramos 'El padrino de Harlem', con sus gánsteres neoyorquinos, y 'Educar a un superhéroe', con un niño un tanto sobrenatural.

El que también vuelve esta semana a la pantalla para delicia de sus millones de admiradores es el Dr. House. La mítica serie regresa de la mano de Amazon Prime Video, que pone a disposición de los usuarios todas las temporadas de la serie (ocho), emitidas entre 2004 y 2012.

Si de documentales se trata, podemos decir que hay para todos los gustos:

- 'Indocumentados', un drama muy actual que relata la vida de los inmigrantes sin papeles en Estados Unidos.

- 'La mirada de Orson Welles', una 'prospección' interior del director a través de sus bocetos y dibujos.

- 'Gary Gulman: El gran bajón', que busca quitar el estigma de la depresión mediante el humor y las propias experiencias del humorista.

En materia de películas, 'Millennium: Lo que no te mata te hace más fuerte' llega a Amazon Prime Vídeo. Una nueva entrega de la saga del súper best seller en la que su protagonista se vuelca en salvar al mundo.

En Movistar encontramos un biopic a todo rock soviético de la mano de 'Leto'. En Netflix destaca 'En la hierba alta', un film del maestro del terror Stephen King. Y en HBO, 'El pasajero' protagonizada por el gran Liam Neeson.

Los que tengan Amazon Prime, recuerden que la suscripción lleva incluida la plataforma de streaming. Y si no lo tienes, Amazon Prime Video te brinda una oferta de 30 días gratis para conocer mejor lo que ofrece por 36 euros al año.



Nuevas temporadas



'Goliath', tercera temporada

Una serie que tiene como protagonista nada más y nada menos que a Billy Bob Thornton, ganador de un Oscar y un Globo de Oro.

En esta tercera temporada a Billy le sorprende la muerte de un viejo amigo, que lo llevará a un caso en Central Valley, un lugar afectado por la sequía dónde se las verá de cerca con un nuevo Goliath, un ranchero multimillonario y su hermana.

Por lo visto, a la par que Billy McBride y su equipo persiguen la verdad, muchos enemigos y demonios interiores del protagonista se vuelven más presentes que nunca.

Se estrena el 4 de octubre en Amazon Prime Video

'Peaky Blinders', quinta temporada

Situada en el contexto de una Gran Bretaña que se recupera de la desesperación de la Gran Guerra y cuyos habitantes sobreviven como pueden a las bandas criminales y las sacudidas económicas.

Afectados por la crisis del 29, los Shelby buscan nuevas vías de negocio, involucrándose en el narcotráfico. Por su parte, Tommy pone todos sus esfuerzos en alcanzar el poder político.

Esta temporada que acaba de finalizar su emisión por la BBC, estará disponible a partir del 4 de octubre en Netflix.

'El joven Sheldon', tercera temporada

Para los que todavía estamos tocados por el final de 'The Big Bang Theory', no solo tenemos la buena noticia de que el pequeño Sheldon estrena tercera temporada, sino que, además, ya sabemos que habrá una cuarta.

Dirigida por Jon Favreau y escrita por Chuck Lorre y Steven Molaro, la serie se centra en Sheldon de pequeño. Aquí encontraremos a protagonistas de tantas de las historias que el Dr. Cooper les ha ido contando a su grupo de científico-amigos durante las 12 temporadas que los reunió en Big Bang.

La tercera temporada del spin-off de 'The Big Bang Theory' se estrena el 3 de octubre en Movistar+.

'En la oscuridad', segunda temporada

En esta nueva temporada la serie alemana cuenta con ocho episodios, dos menos que la primera entrega, además de nuevos personajes.

Y para no faltar a su costumbre, saltos alocados en el tiempo que conviven con los frentes abiertos sobre Winden, el suicidio de Michael o lo que trama el padre Noé.

Cada capítulo de la antología de terror está inspirado por unas vacaciones. Una saga con un toque sobrenatural, pero sin recurrir a los clásicos efectos especiales de la ciencia ficción.

El miedo tocará nuestras pantallas a partir del 5 de octubre en HBO.

Series estreno



'El padrino de Harlem'

A modo de precuela de la película de Ridley Scott estrenada en 2007, 'American Gangster', la serie está protagonizada por Forest Whitaker y Vicent D´Onofrio, quienes se mueven por los barrios bajos del Harlem neoyorquino de la década de los 60.

Bumpy Johnson, un criminal recientemente salido de la cárcel, quiere recuperar el control de las calles que se encuentran en manos de la peligrosa familia Genovese, liderada por Vicent Gigante.

HBO estrena su padrino a partir del 30 de septiembre.

'Educar a un superhéroe'

Una mujer se encuentra con todas las dificultades para criar sola a su hijo tras el fallecimiento de su marido. La peculiaridad es que los problemas de esta madre son la raíz de los superpoderes que desarrolla el pequeño.

Para rematar, deberá vérselas con el gobierno, siempre a la caza de cualquier poder especial que le permita ganar batallas sobrenaturales.

Una mezcla entre ciencia ficción y drama familiar, que se estrena el 4 de octubre en Netflix.

'House'

Para aquellos que quieren volver a ver al genio sarcástico de la medicina, o para los que aún no han tenido el gusto de haber coincidido con House y su equipo, Amazon pone a disposición en su plataforma de streaming las ocho temporadas completas.

Recordemos que este médico, especialista en el tratamiento de enfermedades difíciles de diagnosticar, tiene una forma propia de atender a sus pacientes: simplemente no tratar con ellos.

Esa tarea se la deja a su equipo de "lacayos", como él mismo los llama muchas veces, que son quienes se ocupan de las analíticas y de escuchar a los enfermos.

Dr. House, pizarra de por medio, simplemente se encarga de desentrañar las enfermedades que parecen imposibles, poniendo en jaque a su querida Dra. Cuddy y su entrañable amigo el Dr. Wilson.

Podemos revivir los diagnósticos a partir del 1 de octubre en Amazon Prime Video.

Documentales



'Indocumentados'

Producida por Selena Gómez y dirigida por Aaron Saidman y Anna Chai, relata las diferentes historias de las personas que llegan a Estados Unidos en busca del sueño americano, pero con la desventaja de no tener papeles.

Los peligros a los que se exponen y la dificultad de gestionar el día a día de forma irregular, en el testimonio de ocho familias que, a pesar de todo, deciden exponerse ante las cámaras para mostrar la dura realidad en la que viven.

Se puede ver en Netflix a partir del 2 de octubre.

'La mirada de Orson Welles'

A través de sus dibujos y bocetos, encontrados recientemente en un almacén de New York, Mark Cousins intenta adentrarse en lo más profundo de los sentimientos y pensamientos del director de 'Ciudadano Kane'.

Cousins se centra en el interés de Welles por el paso del tiempo, la conciencia política y la evolución de su pensamiento progresista, así como una aproximación a lo que Cousins denomina el "pensamiento visual" del cineasta.

Construye el relato mediante los dibujos de Welles, los pasajes de sus films y las imágenes de los cuadernos de viaje de Cousins, en dónde no faltará un estudio de los arquetipos wellesianos.

Se estrena el 6 de octubre en Movistar+.

'Gary Gulman: El gran bajón'

Protagonizada por el propio Gary Gulman, este documental con tonos de comedia habla sobre los problemas de salud mental de una forma conmovedora y estimulante, a la vez que divertida.

El objetivo principal es desestigmatizar el difícil tema de la depresión, abordándolo desde el humor y la propia experiencia personal.

Porque Gulman sabe perfectamente de lo que habla, tras pasar años tratando de ocultar su depresión a las personas más cercanas mientras se embarcaba en largos, y a veces radicales, tratamientos.

Al hablar sobre sus propios problemas espera ayudar a otros a sentirse más cómodos, menos asustados y menos solos.

Se puede ver en HBO a partir del 6 de octubre.

Películas



'Millennium: Lo que no te mata te hace más fuerte'

Antes de que la trama nos resulte un poco incongruente con respecto a las demás películas de la saga, déjennos recordarles que esta es la primera de las entregas que no se basa en una novela de Stieg Larsson.

Lisbeth Salander pasa de ser una hacker justiciera que resuelve asesinatos en serie y se venga de maltratadores, a salvar al mundo de un desastre nuclear. No hay situaciones de violencia ni carga sexual, y nuestra detective pierde un poco de su profundidad psicológica que la distingue de cualquier otro agente secreto.

Un thriller efectivo, con persecuciones, peleas y tiroteos, pero cuyo argumento dista bastante de las entregas anteriores.

Se puede ver a partir del 1 de octubre en Amazon Prime Video.

'Leto'

No se trata del típico biopic al que estamos acostumbrados. El cineasta ruso Kirill Serebrennikov combina el aspecto rompedor y revolucionario de sus protagonistas en un contexto musical desconocido para muchos.

Con el ambiente de fondo de la represiva Unión Soviética de los 80, un grupo de músicos y soñadores comandados por Viktor Tsoi intentan buscar un lugar en un mundo que parece no tener sitio para ellos.

Personalidades complejas que terminan por evidenciar un amor propio que casa perfectamente con los egos del artista que protagoniza este documental.

Se estrena el 30 de septiembre en Movistar +.

'En la hierba alta'

Una adaptación del relato corto de Stephen King y Joe Hill, dirigida por Vincenzo Natali y que tendrá el honor de inaugurar el próximo Festival de Sitges.

Dos hermanos escuchan el grito de un niño que viene desde la hierba alta (un campo de césped sin cortar) y deciden acudir en su auxilio exponiéndose al peligro que implica y a lo difícil que resulta salir del campo.

Este film, tirando a serie B, se puede ver en Netflix a partir del 4 de octubre.

'El pasajero'

Un hombre normal con preocupaciones corrientes, así nos muestra este film al gran Liam Neeson, a quién una mujer le ofrece cien mil dólares si logra encontrar a un pasajero oculto antes de la última parada.

Claro que Neeson no se da cuenta hasta el momento de coger el dinero, de que en realidad está siendo victima de un perverso chantaje, en el que, si no cumple su cometido, su esposa será quién pague las consecuencias.

Se estrena el 4 de octubre por HBO España.



Otros estrenos para apuntar:

Amazon Prime Video

'Creed II' (2018), 1 de octubre.

'Huesca, más allá de un sueño' (Serie TV), 2 de octubre.

HBO

'La Familia Addams' (1991), 30 de septiembre.

'La Familia Addams: La tradición continúa '(1993), 30 de septiembre.

'Monstruoso' (2010), 30 de septiembre.

'Arthur y la venganza de Maltazard' (Infantil), 1 de octubre.

'Barbie y sus hermanas en una historia de ponis' (Infantil), 1 de octubre.

'Barbie y la puerta secreta' (Infantil), 1 de octubre.

'Barbie y las zapatillas mágicas' (Infantil), 1 de octubre.

'Barbie: Una navidad perfecta' (Infantil), 1 de octubre.

'Barbie Mariposa y la princesa de las hadas' (Infantil), 1 de octubre.

'Barbie: La princesa de las perlas' (Infantil), 1 de octubre.

'Barbie: La princesa y la estrella del pop' (Infantil), 1 de octubre.

'El asombroso mundo de Gumball' (Serie Infantil), 1 de octubre.

'El demonio bajo la piel' (2010), 1 de octubre.

'Mister Magorium y su tienda mágica' (Infantil), 1 de octubre.

'Una vida mejor' (2011), 1 de octubre.

'Killers' (2010), 4 de octubre.

'La familia Happos' (Serie Infantil), 4 de octubre.

'Michael Clayton' (2007), 4 de octubre.

'Saw VIII' (2017), 4 de octubre.

Movistar +

'Border' (2018), 1 de octubre

'Cold Blood Legacy' (2019), 1 de octubre

'Saw VIII' (2017), 1 de octubre

'Bomb City' (2017), 2 de octubre

'El vendedor de tabaco' (2018), 2 de octubre

'Mr. Link. El origen perdido' (2019), 2 de octubre

'Dilili en París' (2018), 3 de octubre

'Inuyashiki' (2'18), 3 de octubre

'Necesitamos tu voto' (20189, 3 de octubre

'Todos a una' (2018), 3 de octubre

'10 días sin mamá' (2019), 3 de octubre

'Bajo el mismo techo' (2019), 4 de octubre

'El peral salvaje' (2018), 4 de octubre

'Tolkien' (2019), 4 de octubre

'Punk' (Documental), 4 de octubre

'Bienvenidos a Marwen' (2018), 5 de octubre

'The Blacklist' (Serie), 5 de octubre

'Sorry to Bother You' (2018), 6 de octubre

Netflix

'Mo Gilligan: Momentum' (Serie), 30 de septiembre

'Carmen Sandiego' (Serie), 1 de octubre

'Nikki Glaser: Bangin' (Serie), 1 de octubre

'Silverado' (1985), 1 de octubre

'Solteras' (2019), 2 de octubre

'Seis manos' (2019), 3 de octubre

'Big Mouth' (Serie), 4 de octubre

'Con la piel de gallina' (Serie), 4 de octubre

'Entre dinastías: La nueva era' (Serie), 4 de octubre

'Peaky Blinders' (Serie), 4 de octubre

'Podredumbre' (Documental), 4 octubre

'Rotten' (Serie documental), 4 de octubre

'Supermonstruos' (Serie infantil), 4 de octubre

'Supermonstruos: El primer Halloween de Vida' (Serie infantil), 4 de octubre

'Legend Quest: Masters of Myth' (Serie), 5 de octubre

Plataformas y precios

Amazon Prime Video: 1 mes de prueba. 3 € por mes.

Movistar +: 1 mes de prueba. Oferta de 14,9 € por mes durante 12 meses.

Netflix: 7 días de prueba. Desde 7,99 € por mes.

HBO: 1 mes de prueba. 7,99 € por mes.