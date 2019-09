«Siempre he vivido mi día a día profesional sin miedo a romper moldes»

Teresa Martínez, lleva formando parte de CaixaBank desde hace 21 años y se ha ido desarrollando y creciendo profesionalmente en esta entidad.

Actualmente es la Directora Centro de Banca Privada de CaixaBank en Alicante. A lo largo de su trayectoria profesional ha ido escalando de tal manera que ha conseguido superarse en todos los aspectos. El próximo 17 de octubre participará como ponente en el evento eWoman que se celebrará en el Club INFORMACIÓN.

Este encuentro tiene como objetivo servir de altavoz para mostrar casos de éxito de mujeres que han destacado por la superación personal, su trayectoria profesional y liderazgo en el entorno digital y tecnológico. A Teresa Martínez le encantaría que con su intervención en eWoman pueda inspirar y promover el debate en el contexto de la diversidad de género.

- ¿Cómo es su día a día como directora de una gran banca como es CaixaBank?

Disfruto cada momento. En toda mi trayectoria profesional siempre he puesto mucha pasión y creatividad. CaixaBank me ha permitido desarrollar estas dos facetas y muchas más.

Tengo y he tenido la suerte de estar rodeada de grandes personas, completas. Grandes en lo profesional y grandes como personas. Hasta hace unos meses, mi día a día se ha desarrollado en oficinas; primero como parte del equipo y más tarde como Directora de Área, dirigiendo equipos, gestionando negocio, compartiendo con clientes€. Una jornada completa que hay que equilibrar con la familia y el ocio. Encontrar el punto de equilibrio es clave para disfrutar y crecer. Actualmente estoy inmersa en un nuevo proyecto en CaixaBank, directora de Banca Privada. Replica, en cuanto el día a día, lo que os venía contando: enriquecerme y crecer como profesional, como mujer y como persona.

- ¿Cómo ha sido su evolución profesional dentro de CaixaBank?

He desarrollado gran parte de mi carrera profesional en esta entidad. Siempre me lo ha puesto fácil. La diversidad ha sido una máxima en toda esta evolución en CaixaBank. Ante cualquier proyecto he competido en igualdad de condiciones, siempre. Desde mis inicios en CaixaBank, hace ya 21 años, he desarrollado diversas competencias: subdirectora, directora de oficina, directora de área de negocio y actualmente directora de Banca Privada. En todas ellas, he conseguido desarrollarme y crecer profesionalmente.

- ¿Qué opina de un evento como eWoman que pone en valor el éxito y la trayectoria profesional de la mujer?

Todo tipo de eventos que sirvan de altavoz para compartir me parecen súper interesantes y estoy encantada de formar parte de esta edición. Es muy importante cualquier iniciativa que permita dar visibilidad a estos puntos; por nosotras y por las nuevas generaciones. Son muy enriquecedores y sobre todo, necesarios.

- ¿Podría adelantarnos algunos detalles de lo que va a tratar en su ponencia? ¿Qué es lo que quiere aportar con su intervención como ponente?

Me encantará contaros la visión de la diversidad en CaixaBank: la integración de la diversidad de género en todos los niveles de mi empresa, el programa de diversidad CaixaBank Wengage. Me gustaría que mi experiencia personal y mis vivencias de estos años puedan inspirar y promover el debate en el contexto de la diversidad de género.

Siempre he vivido mi día a día profesional con mucha naturalidad, sin miedo a romper moldes, a utilizar mis capacidades; quiero transmitirlo con la misma intensidad con la que lo siento.

Poner en valor nuestra capacidad de impactar e influir, nuestra fuerza como mujeres directivas sin perder nuestra esencia.

- ¿Cómo es la situación de las mujeres dentro de esta profesión?

He tenido la suerte de trabajar en CaixaBank, pionera en la diversidad de género. En nuestra entidad el número de mujeres en puestos directivos es superior a la media, ya desde años atrás

Entiendo que esta profesión ya no podría ser definida como «de hombres» pero todavía nos queda labor por hacer. Hemos avanzado muchísimo, en este y otros sectores, pero debemos hacerlo ahora a mayor velocidad. Estoy convencida que estamos en el momento: haber dado visibilidad y voz a la diversidad agilizará los tiempos.

- Se sigue hablando de desigualdad. ¿Piensa que todavía queda mucho por hacer de cara a conseguir la igualdad del hombre y la mujer en el ámbito laboral y social?

Y tanto. Debemos avanzar rápido aquí y utilizar estos foros como altavoz para erradicar cuanto antes esta desigualdad.

- ¿Considera que es más fácil para una mujer ascender en una empresa tecnológica que en una tradicional?

Considero que la esencia y la facilidad están en la misma empresa más que en su actividad. En CaixaBank apostamos fuertemente por la digitalización. Las nuevas tecnologías abren un mundo de posibilidades, tanto para la vida profesional como para la conciliación.



eWoman un evento por y para mujeres líderes en el entorno digital

Una jornada motivadora, con ponencias inspiradoras. / Pilar Cortés

El 17 de octubre en el Club INFORMACIÓN tendrá lugar diferentes ponencias en un encuentro donde se compartirán grandes experiencias sintetizadas en intervenciones cortas para disfrutar de una jornada amena y dinámica. Diario INFORMACIÓN junto a Prensa Ibérica han organizado eWoman, un evento que tiene el objetivo de servir de altavoz para mostrar los casos de éxito de mujeres que han destacado por su trayectoria profesional y liderazgo en el entorno digital y tecnológico.

¿Qué vas a encontrar si vienes a eWoman?

Una jornada motivadora, con ponencias inspiradoras, en la que habrá un reconocimiento final a 3 premiados entre los asistentes.

Este año serán 5 las ponencias que intervendrán: Catalina Hoffman, fundadora de Vitalia y creadora del Método Hoffmann; Cristina Hawkins, directora de marketing de Starlite; Nerea Garmendia, actriz y presentadora de televisión; Teresa Martínez, Directora Centro de Banca Privada de CaixaBank en Alicante y por último, como novedad, Silverio Ros de Pianno 39 será el primer hombre que participará en este evento.

Diario INFORMACIÓN entregará al finalizar el evento 3 premios en 3 categorías:

- Premio eWoman Alicante – Negocio Online.

- Premio eWoman Alicante – Trayectoria Profesional By CaixaBank.

- Premio eWoman Alicante – Merito deportivo.