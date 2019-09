Fernando Sepulcre se ofrece para dirigir el Principal como "una opción bastante buena"

El director y guionista Juan Luis Iborra no está solo. Fernando Sepulcre ya se ha postulado para ser director del Teatro Principal de Alicante. El exdiputado y exconcejal, cargos a los que accedió bajo las siglas de Ciudadanos, formación que abandonó en 2016 pasando al grupo mixto, ha asegurado que ha remitido su currículum al alcalde de la ciudad, Luis Barcala, y al concejal de Cultura, Antonio Manresa, para que sepan que "me ofrezco" y ha calificado está opción como "bastante buena":

Sepulcre ha lanzado su candidatura antes de que la propiedad del Principal -Ayuntamiento de Alicante, Sabadell y Generalitat Valenciana- haya publicado los requisitos que deben cumplir los candidatos que quieran presentarse al proceso de selección, fórmula que se aprobó el pasado martes en el Consejo de Gobierno del teatro. "Si cuando se publiquen los requisitos nos los cumplo pues será una bobada presentarlo, pero yo ahora me ofrezco para entrar en el concurso".

En su opinión, "más que una persona de teatro, por decirlo de alguna forma, un dramaturgo o un actor, lo que nos hace falta es un buen gestor, algo que queda constatado con las últimas cuentas", ha declarado.

Sepulcre alude a su experiencia en la empresa privada "desde el 86" y "siempre han ido las cuentas hacia arriba y en los últimos cuatro años he estado desde el inicio en la constitución del ADDA, el MARQ y el Instituto Gil-Albert".

En este sentido, ha resaltado que durante el tiempo en el que perteneció al patronato de las fundaciones del auditorio y el museo, su prestigio "ha subido". Incluso ha asegurado que en este tiempo "el MARQ ha recuperado el gran nombre que tenía en cuanto a exposiciones", y el ADDA "lo hemos posicionado internacionalmente". Por lo tanto, "si a eso le añadimos el alicantinismo pues verdaderemente es una opción bastante buena en beneficio del teatro, de la ciudad y de la provincia".

Sobre la programación teatral que debería asumir si es elegido, ha destacado que el programa "ya está hecho". Y después, "gracias a mis relaciones a nivel cultural en estos oaños y a mi amistad con grandes directores y actores pues lógicamente tendríamos una programación como la de un gran teatro de Madrid, no programar respresentaciones de un día o dos, sino de una semana".

Respecto al hecho de que se hayan programado obras premiadas con Max o que llenan en Madrid, pero que aquí no han tenido tanta repercusión, ha afirmado que "quizá no se llenan ni un día porque lo que no traemos obra sde primer nivel". "Hay millones de obras de teatro que están en Madrid y podrían estar aquí, mi apuesta son obras punteras y musicales"

Fernando Sepulcre ha puntualizado que "claro que han venido obras buenas, no todo es negativo, y se ha conseguido que el Principal tenga repercusión, no vamos a decir que ha estado mal gestionado, eso no, pero se puede mejor la programación, la asistencia y el nombre del teatro".

El nombre de Juan Luis Iborra, ganador de un Goya y director de cine y teatro, lo propuso al puesto el concejal de Cultura, Antonio Manresa (Cs), lanzando una nota en la que se decía que era una iniciativa del Ayuntamiento, mientras en el Consejo del Teatro se aprobaba hacer un concurso.

"Igual que ha salido la noticia de Iborra pues sale la mía. Yo no digo que lo podría hacer mejor que Iborra, lo que digo es que yo lo haría bien. Sí creo que podría hacerlo con mejores resultados".