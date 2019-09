Manresa dice que «he sido y sigo siendo un socio leal» al PP sobre el Teatro Principal

El concejal de Cultura de Alicante, Antonio Manresa (Cs), quiso huir de la polémica y aseguró ayer que «ya está todo dicho» y que «he sido, sigo siendo y seré un socio leal y responsable», en referencia al equipo de Gobierno municipal que comparte con el PP. «Y no tengo nada más que decir, está todo dicho».

Manresa salía así al paso de la paradójica reunión del Consejo de Gobierno del Principal de Alicante celebrado el martes, en el que el concejal emitía una nota presentando como candidato a la dirección del teatro a Juan Luis Iborra, según el texto, en nombre del Ayuntamiento, mientras se votaba por unanimidad realizar un concurso de méritos.

«Yo solo digo lo que dije ayer -el martes-, lo dije, lo mantengo y no quiero entrar en ninguna polémica más porque creo que hay una cosa mucha más importante», como la elección del director del Principal.

El PSOE destacó que al no pertenecer al Consejo del Teatro «lo que conocemos se debe a los medios». «Consideramos que tanto por una designación como por un concurso el objetivo ha de ser la mejor selección para nuestro teatro. El problema nunca ha sido una designación directa, sino que esta no cumpla con los requisitos de idoneidad del puesto, no los de amistad o familia, tal como ha practicado el PP durante todos estos años». La concejal socialista Trini Amorós destacó que «a la ciudadanía no le importa cómo se haya escogido, no es un fin en sí, sino que se haya optado por la mejor designación».

La edil socialista calificó de «despropósito sin precedentes» lo sucedido. «Se ha puesto en la palestra el nombre de un gran profesional sin ningún miramiento. Ignoramos a qué se debe este despropósito, pero responsabilizamos al alcalde porque es el presidente del Teatro y por tanto es el último responsable de la institución. Es vergonzoso para Alicante que mientras la designación de PP-Cs para el Teatro Español de Madrid sea aplaudida por toda la comunidad cultural, en Alicante, el mismo día el alcalde no sepa gestionar una discrepancia y se produzca el lío y el desprestigio que hemos padecido».

Compromís, por su parte, exige al equipo de Gobierno municipal que, a través de su alcalde o vicealcaldesa, «desautoricen de una forma pública el comunicado de prensa lanzado por el concejal de Cultura en el que hacía una propuesta oficial a la dirección del Teatro Principal, avalada según el comunicado por el conjunto del equipo de Gobierno».

El portavoz de esta formación, Natxo Bellido, señaló que «no estamos valorando de ninguna forma la trayectoria profesional del señor Iborra» y añadió que «él es una víctima de este proceso de descoordinación del bipartito municipal, de los líos entre PP y Ciudadanos, y de la torpeza política del señor Manresa».