Ciudadanos propone un director para el Principal aunque se saca a concurso

Al mismo tiempo, el concejal de Cultura envía un comunicado presentando a Juan Luis Iborra para el puesto.

Ciudadanos propone como director del Teatro Principal de Alicante a Juan Luis Iborra. Lo consulta con el PP. Le da el visto bueno. La formación naranja habla con el cineasta y guionista que le da el sí. Se celebra el Consejo de Gobierno del teatro, que reúne a los tres propietarios, pero ni el alcalde, Luis Barcala, ni el concejal de Cultura, Antonio Manresa, ponen ese nombre sobre la mesa y se aprueba por unanimidad convocar un proceso de selección para recibir propuestas y después decidir la más adecuada. Mientras se alcanza ese acuerdo, Ciudadanos lanza un comunicado, con membrete del partido pero en nombre del Ayuntamiento de Alicante, en el que anuncia la propuesta de Iborra. A todo esto, la Generalitat Valenciana, que acaba de entrar en la propiedad del teatro, oye por primera vez el nombre del candidato cuando en el propio consejo alguien dice que Ciudadanos ha mandado la nota.

Este galimatías de difícil comprensión sucedió ayer durante la reunión del Consejo de Gobierno del Teatro Principal, celebrado tras la Junta General, primera de la nueva corporación. Manresa no sabía cómo explicar que habían propuesto un candidato mientras se acababa de votar que fuera un concurso. «Creemos que es un buen candidato, la propuesta es nuestra y lo hemos hablado antes con el PP. Hemos tenido conversaciones para ver cuál era la persona más idónea, les hemos dicho que teníamos este candidato y al PP le ha parecido bien», aseguraba ayer el concejal de Cs. «Creo que es una buena elección, consensuada y muy meditada por parte de nuestro grupo, consensuada con la coalición de Gobierno», aunque reconoció que la Generalitat «no sabía nada».

Por su parte, el alcalde confirmaba que Ciudadanos les había «consultado». «Nosotros, en el momento que se nos ha consultado me parece un perfil muy competente y adecuado, sin perjuicio de examinar a todo el que se presente. A priori está dentro de lo que estamos pidiendo, de entrada me parece fenomenal y un buen candidato entre todos los que se presenten».

Pese a ello, ninguno de ellos informó en el consejo de la propuesta y se optó por iniciar un proceso de selección cuyos requisitos (tener relación con las artes escénicas, conocimiento de la cultura alicantina, presentar una memoria con un proyecto de gestión) se publicarán en breve, con un plazo de 40 días entre finales de este mes y mediados de noviembre.

De hecho, el director del Institut Valencià de Cultura, en representación de la Generalitat, Abel Guarinos, aseguró tras el Consejo de Gobierno que «lo único que puedo comentar es lo que se ha aprobado por unanimidad, un concurso», que es «lo que queríamos». Pero, destacó, «nos ha sorprendido mucho que mientras estábamos reunidos y cerrando este acuerdo, nos dijeran aquí mismo que un partido del equipo de Gobierno había propuesto un candidato, y la verdad es que es una cosa muy extraña». «Yo la primera vez que he escuchado el nombre de Iborra, que es un gran profesional, ha sido tras aprobar el acuerdo. Es un poco kafkiano».

El portavoz del Compromís en el Ayuntamiento, Natxo Bellido, formación que el PP dejó fuera de la Junta General a favor de Vox, lo calificó como «un despropósito». «Una nota de prensa firmada por el grupo municipal, con su membrete, que habla de un acuerdo del equipo de Gobierno, y que propone a un candidato, por lo que será candidato también del alcalde de la ciudad, al mismo tiempo que se abre un proceso de selección. El señor Manresa tendrá que dar explicaciones».

El Consejo trató también el pago de la deuda de 980.000 euros con parte de los 3 millones que pagó la Generalitat, algo que está solucionando ya el interventor. El resto será para rehabilitación.

«A mí no me dijeron que me tenía que presentar a nada»



El director y guionista Juan Luis Iborra asegura que le llamaron «para decirme si podría y si me interesaba, y dije que sí»

«A mí me llamaron para decirme si yo podía y si me interesaría dirigir el Teatro Principal y dije que sí». El candidato propuesto por el Ayuntamiento de Alicante por iniciativa de Ciudadanos para tomar las riendas del coliseo alicantino, Juan Luis Iborra, confirmó ayer que había aceptado la propuesta, pero aseguró que «a mí no me dijeron que me tenía que presentar a nada» y que se enteró por los medios de comunicación del tema del concurso.

El director, que se encontraba ayer ensayando el musical Dream Drag. Los sueños de Freud que se estrena el próximo 1 de octubre, destacó que «es un reto precioso y me pilla en un momento de la vida, con una trayectoria dentro de la profesión, después de haber hecho cine, teatro y televisión, y es muy apetecible».

Iborra afirmó que se puso en contacto con él el concejal de Cultura, Antonio Manresa, y «me dijeron que el martes -por ayer- sabrían algo». Del hecho de tener que presentarse a un concurso «no sé nada». Eso supone ahora que para poder ser director del Principal tendrá que concursar en el proceso de selección como otros candidatos que quieran optar a este puesto.

«¿Presentarme? Pues no sé qué tengo que hacer, supongo que ya me dirán», destacó el que ha sido director de la gala de los Goya en varias ediciones.

«Hay mucho trabajo por hacer... me gustaría hacer tantas cosas para la gente joven; yo soy de los que lucha y piensa que el teatro debería ser una asignatura en las escuelas porque aprendes a convivir, a compartir».

Juan Luis Iborra nació en Alfiz del Pi y tenía 15 años cuando pisó el Teatro Principal por primera vez. «Allí he visto lo mejor porque creo que la mejor etapa teatral en España ha sido la Transición, entonces estábamos deseando ver cosas nuevas».

Recordó también su faceta como actor en el mismo Principal, donde presentó sobre las tablas El rey Ordaz y su infamia, de Fernán Gómez, y años después, el estreno nacional en este teatro, ya como director y guionista, de Mentiras, incienso y mirra. Ahora, si todo sale bien, «es como que el círculo se cierra».