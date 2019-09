Confeti de Odio abre en octubre los conciertos de Söda Bar en Alicante

El cantante Confeti de Odio abrirá el sábado 5 de octubre el ciclo de conciertos Vermut con Söda que proseguirá el 9 de noviembre con Pablo Und Destruktion, el 14 de diciembre con Pasajero y el 18 de enero con Lost Tapes. Tras la buena acogida este año del primer ciclo de conciertos de Söda Bar -uno al mes a la hora del aperitivo- y que permitió escuchar a Fernando Alfaro, Richi Vicente, Soledad Vélez, Fran Nixon, Marcelo Criminal, La Estrella de David y The New Raemon -cinco de ellos con todas las entradas venidas, Patricia Gómez ha diseñado una nueva programación que, como la de la primera mitad de 2019, no cuenta con sponsors ni apoyo institucional.

Confeti de Odio es el proyecto en solitario de Lucas de la Iglesia que arrancó junto a Juan y René de Axolotes Mexicanos, que le ayudan en la producción añadiendo esas mil capas que hacen de Llorar de Fiesta un EP lleno de sorpresas.