Muere Mardik Martin, guionista de 'Toro Salvaje' y 'Malas calles', a los 82 años

El guionista Mardik Martin, colaborador habitual de Martin Scorsese y responsable del guión de 'Malas calles' o 'Toro salvaje', falleció este miércoles en Los Ángeles a los 82 años.

Así lo ha confirmado Howard A. Rodman, antiguo presidente del Sindicato de Guionistas de Estados Unidos, con un tuit. "Decir que Mardik era único en su especie es una forma salvaje de infravalorarlo. Nadie será capaz nunca de estar en esos zapatos", lamentó Rodman en la publicación.

Nacido en Iran en el seno de una familia armenia y criado en Iraq, Martin trabajó durante su adolescencia para una distribuidora cinematográfica. Se mudó a Estados Unidos para estudiar economía en la Universidad de Nueva York, y terminó desempeñando tareas en el departamento de cine, donde conocería en 1961 a Martin Scorsese, dando comienzo a una fructífera relación.



Junto a Scorsese desde sus inicios

Poco después, empezó a trabajar con el director en sus primeros proyectos, como el corto de 1964 'It's not just you, Murray!', '¿Quién llama a mi puerta?', el debut de Scorsese en largometraje, o el documental 'Italoamericano'.

En 1973, Martin co-escribió 'Malas calles' junto al propio Scorsese, y, más tarde, 'New York, New York' junto a Earl Mac Rauch. Una vez establecido en Hollywood, Marton trabajó para Chartoff-Winkler Productions, donde escribió el guión de 'Valentino', de Ken Russell.

Para 'El último vals', el documental de Scorsese de 1978 sobre los últimos conciertos de The Band, Martin escribió el tratamiento de la película, como ya ocurriera con otro documental anterior de Scorsese, 'American Boy: A Profile of: Steven Prince'.



Auge y caída

Martin pasó más de un año documentándose sobre el boxeador Jake LaMotta, el protagonista de 'Toro salvaje', para escribir el guión de la película. El libreto, que escribió junto a Paul Schrader, fue merecedor de la nominación al Globo de Oro.

Hasta que se convirtió en profesor de escritura en la Universidad de Nueva York, Martin pasó un periodo complicado en el que fue adicto a la cocaína y tuvo que dejar trabajos como guionista. Ese fue el caso de 'Atrapado por su pasado'.

Su último trabajo como guionista fue en 'El padre', la cinta de Fatih Akin de 2014. La vida de Mardik Martin fue llevada a la pantalla en el documental 'Mardik: Baghdad to Hollywood', estrenado en 2008.