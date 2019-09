Así suena lo último de Nach

Bienvenido al Mañana es el título de la última canción de Nach. Un nuevo tema que se incluirá en la banda sonora de NBA® 2K20, el próximo título de la saga de simulación NBA más vendida y mejor valorada de los últimos 18 años.

El alicantino es un apasionado de la NBA y no ha dudado en poner en valor el peso que la NBA y el videojuego NBA 2K han tenido en su desarrollo personal y profesional. "El baloncesto y la NBA siempre han formado parte de mi vida. Me han acompañado siempre y me han servido tanto de inspiración como de válvula de escape. Es lo que pasa cuando ves a todos esos jugadores dándolo todo en la pista, jugando con pasión, superando sus límites partido a partido. Esa es la clase de pasión que yo quiero transmitir en mis canciones, ese luchar por tus metas con verdadero esfuerzo; la pasión que te enciende y te hace dar lo mejor de ti", ha afirmado.

"Como aficionado al baloncesto y a la NBA toda mi vida, yo siempre he querido tener una canción mía en 2K, porque era mi juego. Era una ilusión a nivel artístico y personal. Estoy deseando que la gente lo escuche y me diga qué les parece", ha añadido.