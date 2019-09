Imanol Arias, Peris-Mencheta, Urrutia y Sacristán hacen escala en el Principal

También se podrá disfrutar del humor de Berto Romero, Dani Rovira o Goyo González.

El musical West Side Story y la partitura de Leonard Bernstein en el centenario de su nacimiento, que se instalará en Alicante con siete representaciones durante los últimos días de septiembre, y los espectáculos de teatro musical más actuales y revolucionarios de la escena – Lehman Trilogy, de Sergio Peris-Mencheta; Crimen y telón, de Ron La Lá (Premio Estruch 2018 con su anterior Cervantina), y la última producción de Yllana (Premio Max 2019 con The Opera Locos) con Pagagnini 2–, en el mes de noviembre, inclinan hacia este género la balanza de la temporada otoño-invierno en el Teatro Principal de Alicante.

Una temporada que comenzó a esbozar el anterior director del coliseo, Paco Sanguino, y que ha cerrado la actual directora en funciones, María Dolores Padilla, que incluye 43 espectáculos entre septiembre y enero, de los que 12 son teatrales, 5 de lírica, 4 ballets, 10 conciertos de música, 4 espectáculos familiares, 4 de humor, un musical y 3 de circo.

«Una programación ambiciosa y plural para seducir a los alicantinos con todas las artes escénicas representadas y atender a todas las sensibilidades», indicó Padilla ayer en la presentación de la nueva temporada, que abre el humorista Goyo Giménez y su show Aiguantulivinamerica2, del 5 al 7 de septiembre, y se cierra con otro cómico: Berto Romero y su monólogo Mucha tontería, del 24 al 26 de enero. Entre medias, también pasarán por Alicante los humoristas Dani Rovira (9 de enero, con Odio) y David Guapo (24 de octubre, con #quenonosfrunjanlafiesta).

La programación teatral llevará al Principal a grandes figuras de la escena que defenderán textos de autores como David Mamet, Oscar Wilde, Gabriel García Márquez o Miguel Delibes. Es el caso de José Sacristán, que vuelve al teatro con la obra del autor de Valladolid, Señora de rojo sobre fondo gris, que representará el 14 y el 15 de diciembre. El 8 de diciembre llega una de las producciones más aclamadas por la crítica, La Culpa de David Mamet, en versión de Bernabé Rico, que defienden Miguel Hermoso, Magüi Mira, Fernando Cayo y Ana Fernández. La vuelta al teatro de Imanol Arias es con la reconocida obra de García Márquez El coronel no tiene quien le escriba y bajo la dirección de Carlos Saura, con tres funciones los días 17 y 18 de enero.

Antes, el 4 de octubre, se celebrará el estreno absoluto de Todas las noches de un hombre dormido de Antonio Lafuente basado en cuentos del autor alicantino Gonzalo Fortea, espectáculo ganador de la II Residencia José Estruch, que se enmarca dentro de Alacant a Escena. A continuación, el día 20, llega la producción del Teatro Español Mundo obrero, una historia de amor escrita y dirigida por Alberto San Juan,e interpretada también junto a Luis Bermejo, Lola Botello y Pilar Gómez, con música de Santiago Auserón.

Octubre se despide con Un Marido ideal, una versión de Eduardo Galán del famoso texto de Óscar Wilde, protagonizada por Juanjo Artero, que aterriza el domingo 27 de octubre. En noviembre llega 7 años, la versión teatral del éxito de Netflix con un reparto que encabezan Miguel Rellán y Eloy Azorín; y La danza de la venganza, de Jordi Casanovas, con Pablo Derqui (Premi Estruch 2018 a la Mejor Interpretación Principal por Calígula) y María Ribera.

Además de la Gala CircArte, el 15 de septiembre, el circo tomará forma con YOLO, You Only Live Once, de la compañía de Lucas Escobedo el 6 de octubre, producción que ha cosechado numerosos reconocimientos desde su estreno, como el Premio FETEN al mejor espectáculo de gran formato, y el 19 de octubre La III Nit Del Circ Valencià.

El violín de Ara Malikian se escuchará los días 18 y 19 de septiembre, mientras Jaime Urrutia presentará el 11 de enero un repaso de los grandes éxitos de Gabinete Caligari.Los conciertos Alhambra vuelven al escenario con las actuaciones íntimas de Alba Molina con la guitarra de Joselito Acedo el 16 de octubre, Delafé el 30 de octubre, Fredi Leis el 6 de noviembre y Enric Montefusco el 27 de noviembre.

El grupo Albaladre y Son del Malecón ofrecerán Un viaje a la música Latinoamericana el 5 de octubre, con Caco Senante y Lorenzo Tartabull, mientras el 18 de diciembre llega Joyfull, concierto de góspel soul y R&B dirigido por Yayo Cáceres. La música se completa con las óperas La traviata y Rigoletto y las zarzuelas La corte de Faraón (Compañía Lírica Alicantina y Coro del Teatro principal) y La revoltosa.

En danza se espera el 7 de noviembre al Ballet Nacional Ruso de Serge Radchenko, con Romeo y Julieta y una Gala de Ballet, y el 10 de noviembre al Premio Nacional de Danza 2014 Daniel Abreu y su espectáculo La desnudez.

En diciembre será el Ballet de San Petersburgo y El cascanueces y en enero, el Virsky National Ensemble, con 60 artistas en escena.

Los futbolísimos, el musical, El hermano de Sancho, Campanilla, una aventura musical y Circlásica, de Emilio Aragón, son los espectáculos familiares, que se completan con 4 talleres de entrada canguro para niños cuyos padres y madres se encuentren en el teatro.

Las entradas ya se pueden adquirir por teléfono, en taquilla o a través de la web.