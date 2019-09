El Teatro Principal de Alicante presenta 43 espectáculos entre septiembre y enero

El edil de Cultura, Antonio Manresa, y la subdirectora del Teatro Principal, Mª Dolores Padilla,han presentado esta mañana la nueva programación de otoño-invierno 2019/2020. Un total de 43 espectáculos de teatro, humor, danza, música y circo,entre otros. Septiembre se incorpora al programa de otoño-invierno con Goyo Jiménez, "Gran Gala CircArte", Ara Malikian y "West Side Story" para caldear la temporada alta del Principal. Como novedad acogerá el "I Concurso Lírico Internacional de Alicante". Ópera y Zarzuela.", organizado por la Concejalía de Cultura.

"I Concurso Lírico Internacional de Alicante"

En septiembre se presenta la Gran Final del "I Concurso Lírico Internacional de Alicante" que organizan el Ayuntamiento de Alicante y Ópera 2001. Este proyecto que nace de la voluntad de poner en valor la aportación que esta ciudad ha dado a la ópera y zarzuela a lo largo de su historia, da la oportunidad a los jóvenes cantantes de difundir el legado cultural a las nuevas generaciones. Esta primera edición ha contado con más de 100 inscritos de 28 nacionalidades lo que convierte esta convocatoria en un rotundo éxito que culminará con la Gala Final que tendrá lugar el día 20 de septiembre a las 20 h en el Principal. Las entradas tienen un precio único de 10 €.

Momentos Alhambra en el Escenario

El Principal sigue apostando por el ciclo de conciertos Momentos Alhambra en el Escenario. Un formato que combina un concierto acústico, entrevista, degustación de cerveza y encuentro con el artista, todo ello para 150 espectadores que disfrutan del espectáculo sobre el escenario del Teatro. Para el otoño de 2019 el programa incluye cuatro conciertos. Alba Molina con la guitarra de Joselito Acedo el 16 de octubre, Delafé el 30 de octubre, Fredi Leis el 6 de noviembre y Enric Montefusco el 27 de noviembre.

Gala IV Premis José Estruch de la Temporada 2018/19

El 21 de octubre a las 20 h. el Principal acoge la IV Gala de los Premis Estruch de Teatro. Una Gala presentada por la actriz alicantina Elena Candela, en la que podremos disfrutar de la actuación de la formación alicantina Orjazzmic que lideran Clau Gandía y Daniel Catalá.

Entrada Canguro

Vuelve la Entrada Canguro. Este proyecto que arrancó a finales de 2018, se consolida en el otoño-invierno del Principal ofreciendo cuatro talleres de Artes Escénicas. Entrada Canguro ofrece a los espectadores la posibilidad de acudir a algunas de las funciones de la programación acompañados de los niños. Estos disfrutan de manera simultánea de un taller de artes escénicas en la Sala Nuria Espert transformada en el espacio El Principalito, una reproducción de las partes más importantes de los teatros, donde profesionales les imparten una sesión de aproximación a las diferentes disciplinas escénicas, teatro, danza, música y circo. El precio de las Entradas Canguro es de 8 €, y de 6 € al comprar 2 o más entradas para el mismo taller.



La Programación

La programación de septiembre del Principal (a la venta desde comienzos de junio) se incorpora al programa de otoño/invierno 2019-20. Los espectáculos en cartel para ese mes son: Goyo Jiménez en "Aiguantulivinamérica2", del 5 al 7; "Gran Gala CircArte 2019. 10º Aniversario." el domingo 15; "Ara Malikian. Royal Garage Wold Tour", que ha añadido una nueva fecha a su paso por Alicante, 18 y 19 de septiembre; y el plato fuerte para abrir el otoño, desde la Gran Vía de Madrid "West Side Story. El Musical". Siete sesiones del mítico musical, en el Principal del 26 al 29 de septiembre.

Teatro.

Las propuestas teatrales son, el estreno absoluto de "Todas las noches de un hombre dormido" de Antonio Lafuente basado en cuentos del autor alicantino Gonzalo Fortea, el 4 de octubre, espectáculo ganador de la II Residencia José Estruch del Teatro Principal de Alicante, que además se enmarca dentro de la programación del Festival Alacant a Escena que organiza el Ayuntamiento de Alicante. El día 20 "Mundo Obrero", una producción del Teatro Español, escrita y dirigida por Alberto San Juan, en la que firma la composición musical Santiago Auserón.

Para despedir octubre "Un Marido Ideal" una versión de Eduardo Galán del famoso texto de Óscar Wilde, protagonizada por Juanjo Artero, que aterriza el domingo 27 de octubre. En noviembre llega "7 Años", la versión teatral del éxito de Netflix con un reparto que encabezan Miguel Rellán y Eloy Azorín; "La danza de la venganza" de Jordi Casanovas con Pablo Derqui (Premi Estruch 2018 a la Mejor Interpretación Principal por "Calígula") y María Ribera.

En noviembre además el Principal recibe tres espectáculos de Teatro Musical. "Lehman Trilogy", el espectáculo que ha revolucionado la escena gracias al espectacular trabajo de Sergio Peris-Mencheta que firma la dirección. "Crimen y Telón" de la compañía Ron La Lá, que vuelve al Principal después de haberse alzado con dos Premis Estruch 2018 por su espectáculo "Cervantina" (Mejor dirección Yayo Cáceres y Mejor Espectáculo), con este espectáculo ensalzado por la crítica desde su estreno, y por último "Pagagnini 2", la última apuesta de Yllana, que viene avalada por el rotundo éxito de su primera parte "Pagagnini".

En diciembre una de las producciones más aclamadas por la crítica, "La Culpa" de David Mamet que defienden con maestría Miguel Hermoso, Magüi Mira, Fernando Cayo y Ana Fernández; y el regreso de Jose Sacristán al Teatro Principal de Alicante con "Señora de rojo sobre fondo gris" de Miguel Delibes. En enero otra adaptación teatral, en este caso la del film "Intocables", una versión de Garbi Losada y José Antonio Vitoria del afamado guion cinematográfico de Oliver Nakache y Eric Toledano. que protagoniza Roberto Álvarez. El último espectáculo de teatro de la temporada es "El coronel no tiene quien le escriba" de Gabriel García Márquez, protagonizada por Imanol Arias. Serán tres funciones en dos días (17 y 18 de enero).

Danza

Danza para todos los gustos. Llega el 7 de noviembre el Ballet Nacional Ruso de Serge Radchenko que propone un programa doble. Por una parte "Romeo y Julieta" de Tchaikovsky, y una "Gala de Ballet" que recoge una selección de las piezas más emblemáticas del ballet clásico. El Premio Nacional de Danza 2014 en la categoría de creación, Daniel Abreu, y su espectáculo "La Desnudez" llegan al Teatro el 10 de noviembre.

Si hay un título en Ballet que representa al invierno, ese es "El Cascanueces" de Chaikovskiy al que dará vida el Ballet de San Petersburgo de Andrey Batalov el 10 de diciembre. Virsky National Ensemble que ofrecerá el día 10 de enero un espectáculo increíble lleno de virtuosismo, alegría y colorido con sesenta artistas en escena.

Lírica

No puede faltar la ópera en el otoño del Principal. "La Traviata" inundará el coliseo alicantino el 17 de octubre y "Rigoletto" el 14 de noviembre, ambas de Giuseppe Verdi. La zarzuela queda representada por partida doble. El estreno de "La corte de Faraón" por la Compañía Lírica Alicantina, en la que además participan la Orquesta Sinfónica del Vinalopó y el Coro del Teatro Principal de Alicante. Será los días 2 y 3 de noviembre. El 12 de diciembre se representará la zarzuela "La Revoltosa".

Música

El famoso violín de Ara Malikian vuelve al Principal los días 18 y 19 de septiembre con su espectáculo "Royal Garage Wold Tour". Más música en la programación que llega en octubre a cargo del grupo alicantino Albaladre que, junto al Son del Malecón, ofrecerán el espectáculo "Un viaje a la música Latinoamericana" dentro del II Festival Alma Mediterránea, el sábado 5. Este espectáculo además cuenta con los artistas invitados Caco Senante y Lorenzo Tartabull.

El 18 de diciembre el Principal ofrece el espectáculo "Joyful!", un original concierto de Góspel, Soul, Funky, R&B y Swingbeat que cuenta con la dirección escénica de Yayo Cáceres (Premio Estruch 2018 a la Mejor Dirección por "Cervantina"). El 2020 del Principal arranca como no puede ser de otra manera con su tradicional "Concierto de Año Nuevo". El 11 de enero Jaime Urrutia. Al Natural. Un concierto acústico en el que el artista interpretará los grandes éxitos de Gabinete Caligari.

Circo

Como ya viene siendo habitual dentro de la apuesta del Principal, el circo de sala irrumpe con fuerza en la programación con dos eventos muy especiales. Dentro de la programación de Alacant a Escena, "YOLO, You Only Live Once" de la Cía de Lucas Escobedo el 6 de octubre, producción que ha cosechado numerosos reconocimientos desde su estreno, como el Premio FETEN al Mejor Espectáculo de Gran Formato, y el 19 de octubre "La III Nit Del Circ Valencià" en la que el público podrá disfrutar de numerosos artistas de circo de la Comunidad Valenciana.

Familiar

Pasará también por el Principal "Los Futbolísimos, el Musical", una propuesta de teatro Musical para toda la familia el 18 de octubre. También para público familiar "El hermano de Sancho" que acercará a los más pequeños al universo de Cervantes y Shakespeare el 25 de octubre.

Diciembre es sin duda el mes de la infancia, y el Principal lo celebra con dos propuestas para toda la familia. "Campanilla. Una aventura musical", espectáculo enmarcado dentro del programa "Menuts Barris" en colaboración con la Concejalía de Cultura, llenará el Teatro de magia, música y fantasía. El Teatro Principal de Alicante celebra la Navidad por todo lo alto ofreciendo el gran espectáculo "Circlásica", dirigido por Emilio Aragón. Un año más, de la mano de Productores de Sonrisas, el público alicantino podrá disfrutar de un espectáculo de gran formato en el que se combinan el circo, el teatro, la danza y la música. Será del 21 de diciembre al 6 de enero.

Humor

No puede faltar el humor para encarar el invierno. En septiembre Goyo Jiménez llena de risas el Teatro Principal con "Aiguantulivinamérica2" del 5 al 7. El cómico David Guapo aterriza con su show "#quenonosfrunjanlafiesta1" que tendrá lugar el 24 de octubre. La cuesta de enero se sube mucho mejor a golpe de humor, y para ello visitan el Principal dos de los grandes cómicos del panorama nacional. El 9 de enero Dani Rovira y los días 24, 25 y 26 Berto Romero.

Las entradas de todos los eventos se pondrán a la venta el 3 de septiembre a las 12 horas por los canales habituales del teatro: taquilla, teléfono y web: www.teatroprincipaldealicante.com