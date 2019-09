Septiembre llega cargado de nuevos videojuegos

Tras un agosto de secano, el mes de septiembre llega repleto de importantes lanzamientos de videojuegos: nuevas entregas de FIFA 20 y NBA 2K20, comparten protagonismo con clásicos renovados como The Legend of Zelda: Link's Awakening y los esperados Gears 5 y Borderlands 3.

Final Fantasy VIII Remastered (3 de septiembre, todas las plataformas). La saga japonesa celebra 20 años de su lanzamiento con una imagen renovada y mejoras en los gráficos. El octavo capítulo de la saga de Square Enix, fue uno de los más aclamados e introdujo novedades como la trama romántico o un minijuego de cartas coleccionables.

Monster Hunter: Iceborne (6 de septiembre, todas las plataformas). El mundo de monstruos creado por Capcom abre la puerta a su nuevo y esperado expansión de contenido, Iceborn. Los usuarios se enfrentarán a nuevas misiones, nuevos monstruos, y un arsenal de técnicas mayor para crear una experiencia de caza más definida.

NBA 2K20 (6 de septiembre, todas las plataformas). El videojuego de la NBA es una de las sagas deportivas con más tirón. En su nueva entrega anual, con mejores gráficos y mecánicas más realistas, el jugador se pondrá los mandos de los jugadores de la liga de baloncesto estadounidense y sus jugadores más emblemáticos.

Blasphemous (PC, PS4, Switch, Xbox,10 de septiembre). Los sevillanos The Game Kitchen han creado una pesadilla de dos dimensiones inspirada en el folclore español y la Semana Santa. Es un juego de acción donde el jugador se enfrenta a criaturas sobrenaturales de un culto religioso.

Gears 5 (Xbox y PC, 10 de septiembre). La emblemática saga de acción llega con una nueva entrega de Kait Díaz, que apareció en el último capítulo, como protagonista absoluta. En un mundo medio asolado, Díaz y sus compañeros tratarán de proteger los rescoldos de la civilización.

Borderlands 3 ( 13 de septiembre en PC, PS4, Xbox). Esta entrega del mundo, en el que el jugador deberá hacer frente a la secta de los simaeses Calypso, es una de las más ambiciosas de la saga.

Daemon X Machina (13 de septiembre, Switch). La compleja inteligencia artificial que los humanos crearon para reconstruir el mundo se ha vuelto contra ellos y los seres humanos deben enfrentar una lucha despiadada por la supervivencia.

The Legend of Zelda: Link's Awakening (20 de septiembre, Switch). Es uno de los más queridos de la serie The Legend of Zelda y su remasterización es una de las más esperadas. Lanzado hace más de 25 años , el videojuego llega con una imagen nueva, en la que el guerrero Link deberá enfrentarse a numerosos retos en la misteriosa isla de Koholint para volver a casa.

Ni No Kuni: La ira de la Bruja Blanca Remastered (Switch, PC, PS4 , 20 de septiembre). La aventura firmada por LEVEL-5 y Studio Ghibli vuelve con imagen renovada para disfrutar de este clásico de los videojuegos. Oliver lucha por traer a sus madre de los muertos en una historia clásica llena de detalles y aventuras.

FIFA 20 (27 de septiembre, PC, PS4, Switch, Xbox One). La franquicia deportiva tiene nueva entrega con mejoras en regates y disparos y una nueva modalidad de fútbol callejero, Volta.