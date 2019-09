Quince años sumergido en los clásicos del cine

La primera película que vio de niño fue Garbancito de la Mancha en el antiguo cine-terraza Rex de Alicante, pero la que no se cansa de ver nunca es Dos en la carretera (1967), en la que Stanley Donen retrata la evolución de una pareja encarnada por Audrey Hepburn y Albert Finney. «Es la película de mi vida», apunta el cinéfilo Juan Carlos Vizcaíno, que recuerda con precisión que la vio «un 30 de diciembre de 1982 en la Filmoteca de València y salí llorando del cine. Después la he visto unas treinta veces más».

Son muchos los títulos que han hecho mella en la vida de Vizcaíno, un aficionado al cine y colaborador de revistas especializadas que el próximo 6 de septiembre celebra el 15 aniversario de su blog, Cinema de Perra Gorda, en el que ha compartido las reseñas de más de 2.400 películas, desde la primera (El hombre de la máscara de hierro) hasta la publicada ayer (Address Unknown).

«Lo que hago es rescatar del olvido películas y, sobre todo, las sensaciones que me han producido. Me inclino por el cine clásico y, dentro de este, de las películas poco vistas o menos conocidas, así que poco a poco se ha convertido en una especie de arqueología del cine, una enciclopedia virtual y un blog de referencia sobre el cine clásico», señala este alicantino, que durante quince años fue asesor del expresidente de la Gestora de Hogueras y exconcejal de Fiestas Andrés Llorens, ya que también es un apasionado de las fiestas alicantinas.

Vizcaíno calcula que en su vida habrá visto de 10.000 a 12.000 películas y cada año comenta entre 100 y 150 y ve unas 200, pero cuenta con una colección de 14.000 títulos en casa, en DVD y blu-ray. «Claro que me quedan películas aún por comentar. No tengo suficiente vida para ver todo lo que quiero , aunque ahora prefiero ver una y reposarla», indica el bloguero, que aclara que aunque su amor por el cine empezó en la pantalla grande y en programas de tv como Mis terrores favoritos o Qué grande es el cine, fue en la Filmoteca de Valencia donde vio buena parte de ellas y ahora es en casa, pero alejado de las plataformas de ficción por temporadas. «No veo series, aunque sé que hay mucho talento en ellas, pero prefiero no caer por cuestión de tiempo; elijo el cine», indica, tras añadir que en su selección de títulos «nunca me dejo llevar por las modas o los estrenos, y en el cine actual me suelo esperar un año hasta ver las películas que quiero».

No obstante, sus filmes favoritos no han cambiado: a Dos en la carretera le sigue Y el mundo marcha (1928), de King Vidor, y El increíble hombre menguante (1957), de Jack Arnold. Y entre sus directores preferidos, Fritz Lang y Jaques Tourneur, «muy fatalistas, como yo, aunque también me gusta mucho la comedia y el western. El cine es un arte que tiene gramática propia y yo me guío por la intuición».

Aunque en los primeros años llegó a acumular millón y medio de visitas en su blog, luego dejó de contarlas; son «miles» al año y de países como México o Argentina «porque lo importante es la amistad que se crea con la gente que comparte la misma afición que tú». De hecho, el blog le ha permitido colaborar en la revista de cine Dirigido Por desde 2011 y participar en una docena de libros colectivos de directores de cine, además de que el Instituto Gil-Albert editó una recopilación de sus primeros 125 artículos (Proyecciones desde el olvido, 2007).

Para el 15 aniversario publicará cerca de 40 artículos sobre su blog que han escrito críticos y periodistas de cine como Tonio L. Alarcón y Tomás Fernández Valentí, Miguel Marías, Víctor Arribas, Israel Gil o Lucía Tello.