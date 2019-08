«El cuarto reino», entre las 16 cintas españolas en San Sebastián

El cuarto reino, el documental dirigido por el alicantino Adán Aliaga y el barcelonés Àlex Lora, es una de las 16 películas elegidas por el Festival Internacional de Cine de San Sebastián para mostrar una selección del mejor cine español producido este año. Entre los títulos seleccionados en la sección Made in Spain se encuentran filmes presentados en el Festival de Málaga, algunas óperas primas y películas de directores de larga trayectoria como Pedro Almodóvar o David Trueba.

Rodado en un centro de reciclaje de plásticos en Brooklyn, el documental del cineasta de San Vicente del Raspeig explora la cara oculta del sueño americano a través de las historias de personas sin recursos que viven de la basura que tira la sociedad más moderna del mundo.

El cuarto reino, largometraje surgido a partir del corto The Fourth Kingdom que estuvo nominado a los Goya, acumula premios en festivales como Guadalajara, Shanghai, Atlanta o Amsterdam; triunfó en DocumentaMadrid llevándose dos de los premios principales y también en el Festival de Cracovia –que califica para los Oscar– tras alzarse con el Cuerno de Plata al mejor largometraje documental y el premio Fipresci que otorga la crítica cinematográfica.

A pesar de que la sección Made in Spain no es competitiva, la selección de la película en San Sebastián es «muy importante», indica Aliaga, «porque es una muestra de lo mejorcito del cine español que se exhibe ante mucha gente, de España y de fuera de España, que verán lo que se hace a través de películas aún no estrenadas, algunas más comerciales, otras más de autor o de directores como Pedro Almodóvar y David Trueba».

Además de Dolor y Gloria de Almodóvar y el documental de estreno de Trueba, Si me borrara el viento lo que yo canto, sobre Chicho Sánchez Ferlosio, el festival mostrará Zubiak de Jon Sistiaga, Historias de nuestro cine de Antonio Resines y Ana Pérez-Lorente, La virgen de agosto de Jonás Trueba, Los días que vendrán de Carlos Marqués-Marcet, Superlópez de Javier Ruiz Caldera, La ciudad oculta de Víctor Moreno, El viatge de Marta de Neus Ballús, Me llamo Violeta de David Fernández y Marc Parramon, Ojos negros de Marta Lallan e Ivet Castelo, 7 raons per fugir de Soler, Quito y Torras, la colectiva La filla d'algú de la ESCAC y las valencianas La banda, de Roberto Bueso, y Buñuel en el laberinto de las tortugas de Salvador Simó .

«Estar en San Sebastián es un logro muy grande para una productora alicantina pequeñita como la nuestra y la lectura que hacemos es esa, que las cosas pequeñas también pueden llegar a más gente», concluye Aliaga.