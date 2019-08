El Low y el Spring Festival, denunciados por prohibir el acceso con comida y bebida

Facua-Consumidores en Acción ha denunciado al Festival Gigante, que se celebra del 29 al 31 de agosto en Guadalajara, por prohibir el acceso a las instalaciones del evento con alimentos o bebida adquiridos en el exterior.

Así lo ha dado a conocer este martes la organización de consumidores, que ha concretado que la denuncia ha sido presentada contra la promotora Sideral Music SL ante la Dirección General de Salud Pública de Castilla-La Mancha. Facua ha denunciado 45 los conciertos de estas características en 2019, entre ellos el Low Festival 2019 de Benidorm y el Spring Festival de Alicante.

Asimismo, Facua ha argumentado que el festival de Guadalajara indica en su página web que "está prohibido entrar con bebidas y con comida al interior del recinto" e incluye como excepciones a "niños pequeños, alérgicos, celiacos o personas con alguna necesidad alimenticia especial presentando justificante médico".

"Dado que su actividad principal es la celebración de conciertos y no la hostelería, Facua entiende que es abusivo prohibir la entrada al recinto con comida y bebida procedente del exterior, ya que, según se indica en la propia web, se podrán adquirir alimentos en las instalaciones", ha apuntado la organización.

La asociación ha vuelto ha recordar que el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios señala que no permitir la entrada con comida y bebida de fuera es una cláusula abusiva según el artículo 82.1, que establece como tales todas aquellas prácticas que causen "un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato".

Spring Festival

En este sentido, Facua ha recalcado que la Comisión de Cooperación de Consumo estableció en su consulta número 5 del año 2000 que "las cláusulas en las que se impone al consumidor limitaciones en orden a la adquisición de los productos sin fundarse en circunstancias objetivas, deben ser consideradas abusivas".

También ha esgrimido que una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha sobre la prohibición de entrar a los cines con comida y bebida recoge que "resulta irrazonable entender la limitación de la capacidad de elección del consumidor" y que "si se limita la posibilidad acceder a la sala en función de la procedencia de los productos y sólo se pueden consumir los adquiridos en su interior, resulta que de manera indirecta se está imponiendo que utilice servicios que en principio no ha solicitado pero que se ve forzado a pedir a la propia empresa".

Además, Facua ha reiterado que la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan) publicó en 2016 un informe, también relacionado con la prohibición en cines, en el que concluía que existía una "cláusula abusiva" ya que el consumidor "se ve privado de la prestación principal, de forma injustificada, habiendo abonado la entrada, en base a una limitación impuesta unilateralmente respecto a un servicio accesorio que no ha solicitado, y teniendo en cuenta que la actividad básica de la empresa no es la venta y distribución de comida y bebida".



Colaboración de los usuarios de eventos

De este modo, la asociación ha solicitado a los usuarios que acudan a eventos de este tipo, cines o parques de atracciones, en los que se establezca dicha prohibición que se lo comuniquen para formular las oportunas denuncias contra las empresas responsables de las mismas.

En los meses de mayo, junio y julio se han presentado denuncias contra los organizadores del Black is Back, Download Festival y Love the Tuenti's, los tres en Madrid, el Holika Festival de Navarra, el Conexión Valladolid, el Interestelar Sevilla, el Tomavistas de Madrid, el Iruña Rock Festival, el Spring Festival de Alicante, el Cabo de Plata de Barbate (Cádiz) y el No Sin Música de Cádiz, Low Festival 2019 de Benidorm (Alicante), Bay of Biscay de Bermeo (Vizcaya), el Reggaeton Beach Festival en sus ediciones de Barcelona y Santander, el Palencia Sonora y el Festival de Les Arts de Valencia.

También ha sido denunciados el BBK Music Legends Fest de Vizcaya, el Azkena Rock de Vitoria, el Paraíso Festival, el O Son do Camiño de Santiago de Compostela, el Atlantic Fest de Illa de Arousa (Pontevedra) el Weekend Beach Festival de Torre del Mar (Málaga), el BBK Live, el Mad Cool de Madrid, el Barcelona Beach Festival, el Sónar 2019, el DGTL Festival y el Unite With Tomorrowland de Barcelona.

El Pirata Rock Gandía, el 4ever Valencia Fest, el Iboga Summer Festival y el Mediterránea (Tavernes de la Valldigna, Valencia), el Abeja Rock de Béjar (Salamanca) y el concierto de Rosalía en Córdoba, además de presentar denuncias contra el Resurrection Fest de Viveiro (Lugo), el Río Babel de Madrid, el Silfest Valdeorras, el Rock Fest Barcelona y el Huercasas Country de Riaza (Segovia) son el resto de eventos denunciados por Facua.