La película de 'Breaking Bad' se estrena el 11 de octubre en Netflix

Walter White y Jesse Pinkman se despidieron de las pantallas hace casi seis años, pero no han abandonado los recuerdos de los seguidores de la serie 'Breaking Bad' ni de sus creadores. El universo que rodeaba la historia de un profesor de Química convertido en señor de la droga se ha expandido en los últimos años gracias al «spin off» Better Call Saul, pero ahora tendremos oficialmente una continuación de la historia de la mano de Netflix.

De este modo, la plataforma anunció 'El Camino: Una película de Breaking Bad', y lo hizo con un pequeño clip en el que Skinny Pete es interrogado por la policía sobre el paradero de su mejor amigo Jesse Pinkman. Un primer vistazo a la esperadísima producción que estará disponible a partir del 11 de octubre.

La película ha sido escrita y dirigida por Vince Gilligan, creador de la serie original, que está considerada como una de las mejores ficciones de la historia de la televisión. La serie duró cinco temporadas, emitidas por la cadena estadounidense AMC entre 2008 y 2013.

Lo cierto es que tiene lógica que la continuación de Breaking Bad se estrene en Netflix, plataforma que dio una segunda vida a la serie en paralelo a las bajas audiencias de su comienzo en el canal de cable AMC, donde se emitirá más adelante.



Otras películas de series

Tampoco esta es la única película sobre una serie que se estrena este año. Deadwood cerró todas sus tramas el pasado junio 13 años después de su cancelación, y lo mismo hará Transparent con un cierre musical en septiembre tras el despido de Jeffrey Tambor por las acusaciones de abuso sexual.

Por otro lado, la Mostra de Venecia acogerá además el preestreno de dos series: The new pope, la segunda entrega de The young pope de Paolo Sorrentino, en la que John Malkovich se une al reparto que encabeza Jude Law; y ZeroZeroZero, basada en la novela de Roberto Saviano sobre el negocio de la cocaína en el sur de Italia.

De este modo, a diferencia de Cannes, Venecia no hace ascos a las plataformas y esto le garantiza una buena dosis de estrellas. Meryl Streep, Gary Oldman, Sharon Stone o Antonio Banderas protagonizan el filme de Steven Soderbergh sobre los papeles de Panamá, The Laundromat. Se trata de una producción de Netflix, al igual que Marriage Story, un personalísimo drama sobre el divorcio de Noah Baumbach (Frances Ha), que cuenta con Adam Driver y Scarlett Johansson.