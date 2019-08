Las lluvias vuelven a anegar los boxes del sótano de las Cigarreras

No es la primera vez que la lluvia inunda los boxes del sótano del centro cultural Las Cigarreras de Alicante. Y no será la última si no se pone solución a los problemas de filtraciones del subsuelo. El concejal de Cultura, Antonio Manresa, aseguró ayer que es un problema del nivel freático, «no es que entre el agua por arriba, sino que viene del subsuelo». El agua acumulada fue retirada por los operarios de la UTE de Alicante, «que es la que suele ir a sacar el agua». El edil reconoció que «más adelante» habrá que «hacer algo» para solucionar este problema. «Alguna solución tiene que haber para que cada vez que caigan cuatro gotas no nos peguemos estos sustos». Los boxes volverán a estar operativos en cuanto se seque el suelo.