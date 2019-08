Premio a la escena alicantina en Almagro

La actriz de San Vicente del Raspeig María Gregorio y el actor alicantino Alfonso López se trasladaron a Madrid hace seis años. Ambos se conocieron en una escuela de interpretación, la misma que les ha llevado encontrarse en la compañía Los Martes No y a representar en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro la obra La Margarita del Tajo que dio nombre a Santarén, que hace unas semanas ganó Almagro Off, el certamen dirigido a directores noveles del festival al que se presentaron diez compañías.

El galardón de este prestigioso encuentro teatral que se desarrolla durante el mes de julio en la localidad manchega ya ha empezado a dar sus frutos y, como consecuencia de ello, la obra será representada próximamente en el Festival Corral de Cervantes de Madrid los días 1, 8 y 15 de septiembre y volverá a tomar vida los días 4, 5 y 6 de octubre en el Festival de Teatro Español de Londres (FesTeLõn).

María Gregorio es también cofundadora de la compañía Los Martes No con Anaïs Bleda y Natalia Llorente y, además, Gregorio y Bleda han llevado a cabo la adaptación libre del texto de la escritora portuguesa Ángela de Azevedo, valorado especialmente por el jurado ya que, como destacó, «rescata parte del teatro del Siglo de Oro español y lo confronta a una interlocución con el Siglo XXI de una manera brillante».

«Es una obra de teatro clásico escrita en el siglo XVII, en verso, y el texto era muy largo. Quitamos algún personaje y algo de texto pero hemos mantenido el verso combinado con nuevos lenguajes más modernos, ya que algunos versos los hemos expresado bailando», apunta María Gregorio de esta obra ganadora inédita, un drama alrededor de una relación amorosa que implica a varios personajes y que aborda la violencia de género.

«Ir a Almagro era una meta, es un festival top en España e intentamos ir el año pasado pero era difícil para una compañía que empieza –Los Martes No se creó en 2016– y este año intentamos buscar un texto chulo que no se hubiese representado nunca», explica Gregorio, que este año también ha protagonizado la última película del cineasta de San Vicente David Valero, rodada también en Grecia y ahora en fase de posproducción. «No es fácil dedicarse a esto, el año pasado también trabajaba en una tienda pero este año la cosa va un poco mejor. Ahora me ha salido también otro rodaje de una película en Navarra y por el momento compagino bien el cine y el teatro», asegura.

Su compañero de reparto alicantino, Alfonso López, que también trabaja «en un restaurante los fines de semana, como todo actor» para poder formarse y subirse a las tablas el resto del tiempo, ya estuvo en Almagro el pasado año con su propia compañía (Teatro a 7) «pero no ganamos», recuerda, para felicitarse del reciente galardón: «Lo bueno es que después de tanto trabajo al final ves una recompensa. Ninguno tenemos una compañía estable, ni subvenciones; esto muchas veces no se ve reconocido ni en lo económico ni en lo personal y ganar en Almagro es un gran escaparate, ya tienes una marca y es un trampolín para que te vean. Ir a Londres es increíble y seguiremos buscando festivales en otras ciudades», incluido Alicante, ciudad de la que se marchó con 18 años «porque no hay centros de formación donde adquirir una experiencia que te ayude a trabajar».