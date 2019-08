La residencia teatral José Estruch se hace fuerte

De 8.000 a más de 20.000 euros. La II Residencia José Estruch ha tomado fuerza al sumar al presupuesto destinado a este fin por el Ayuntamiento de Alicante, una ayuda de 12.324 euros por parte del Institut Valencià de Cultura. Esta partida consolida este proyecto que este año protagoniza la compañía Armónico Impar, integrada por Antonio Lafuente y Giulia Varotto, con el montaje Todas las noches de un hombre dormido, creado a partir de relatos del autor y galerista Gonzalo Fortea.

Los ensayos comenzaron el pasado 22 de julio y, con el parón de unas semanas en agosto, se retomarán en septiembre en la Sala Nuria Espert del Principal. En la producción participan cinco actores alicantinos, ya que una de las exigencias para optar a esta residencia es que al menos el 70 por ciento de sus integrantes tengan domicilio fiscal en Alicante.

Rulo Pardo, Irene Coloma, Xiomara Wanden, Iván Cózar y Miguel Ángel Puro son los actores que trabajan ya a las órdenes del dramaturgo y actor Antonio Lafuente, para conformar esta propuesta que se estrenará el 4 de octubre en el Teatro Principal , dentro de la programación de Alicante a Escena, y que cuenta con el también alicantino y ganador de varios Max Juanjo Llorens.

«La Residencia Estruch supone trabajar con un respaldo, para que todo el mundo cobre y se trabaje con un mínimo», asegura Lafuente que considera que la suma de la aportación de la subvención del IVC es como «otra vida». «Con ese dinero ya se puede trabajar en condiciones; el impulso lo da el Principal porque ofrece 8.000 euros y el espacio, que vale mucho dinero porque si no, tendríamos que alquilar una nave. Sin eso no hubiéramos podido tan siquiera poner la producción en marcha».

En este sentido, considera que esta iniciativa que impulsó el exdirector del Principal, Paco Sanguino, con el respaldo del Ayuntamiento, «es un incentivo para que afrontemos proyectos profesionales y que la Generalitat lo apoye es importante para dar visibilidad a las compañías y no amateurizar los proyectos».

Sobre la continuidad de estas residencias teatrales, el concejal de Cultura, Antonio Manresa, afirmó que «todavía no me he planteado nada», aunque destacó que «lo que está claro es que si es una propuesta que está funcionando pues tendrá que continuar, yo no voy a romper absolutamente nada si tiene aceptación por parte de los profesionales y de la ciudadanía». El edil puntualizó que «lo que no sé» es el aspecto económico, «si lo mantendremos o lo aumentaremos».

La Residencia José Estruch, iniciativa que respalda el Instituto Juan Gil-Albert dentro del proyecto para recuperar al dramaturgo alicantino, comenzó en 2017 con Criadero de Morsas.

Ayudas a teatro, circo y danza



Los 12.324 euros que recibirá Armónico Impar forman parte de los 231.964 euros que el IVC ha destinado en la provincia de Alicante al fomento de propuestas de teatro y circo, además de los 43.198 para danza, en las convocatorias públicas de este año.

En total, el Institut Valencià de Cultura ha aprobado subvenciones para 21 de las 52 propuestas que se presentaron desde Alicante. La compañía que consigue una mayor aportación es OtraDanza, con más de 40.000 euros (para producción y gira), seguida por la Associació Circ Clectic con 26.975 (para formación e investigación) y la compañía de teatro La Dependent, con 26.896 (para producción y gira).