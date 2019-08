Preseleccionados 4 filmes españoles a los Premios del Cine Europeo

La Academia de Cine Europeo (EFA, por sus siglas en inglés) dio a conocer ayer las 46 películas, cuatro de ellas españolas, preseleccionadas para optar a una nominación a los Premios del Cine Europeo, cuya gala en su 32ª edición se celebrará en Berlín el 7 de diciembre.

«Con 31 países representados, la lista refleja una vez más la gran diversidad del cine europeo», comunicó la EFA desde su sede en la capital alemana.

Entre los filmes españoles preseleccionados figuran Dolor y gloria, de Pedro Almodóvar; La noche de 12 años, una coproducción hispano-franco-argentina de Álvaro Brechner; O que arde, de Oliver Laxe, coproducida por España, Francia y Luxemburgo; y El reino (España, Francia), de Rodrigo Sorogoyen.

Esta primera lista incluye asimismo cintas como Synonymes, de Navad Lapid; Grâce a Dieu, de François Ozon; Mr. Jones, de Agnieszka Holland; Sorry we missed you, de Ken Loach; Le jeune Ahmed, de los hermanos Dardenne; Yesterday, de Danny Boyle; Kler, de Wojciech Smarzowski; y System Crasher, de Nora Fingscheidt.