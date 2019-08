«La Bouche» vuelve a Alicante con humor y acrobacias

La Bouche. The Show, vuelve este año a Alicante de manos de su director y productor, el artista portugués Adans Peres, con un espectáculo reformado que promete nuevas experiencias en la que se mezclan el humor, el virtuosismo acrobático y la sensualidad. Peres ya trajo a Alicante el pasado año por primera vez este show y en 2015 también visitó Alicante con otro anterior, Oh La La The Show.

Como maestro de ceremonias se mantiene Carlos Luna, que dará entrada a los artistas llegados de diversas partes del mundo para ofrecernos acrobacias imposibles, cuyas actuaciones se sucederán con las del cuerpo de baile.

La Bouche destacará este año también por la incorporación al elenco de artistas como el cómico madrileño Raúl Massana, con años de exitosa experiencia sobre infinidad de escenarios españoles y latinoamericanos.

Pero también será el espectáculo más internacional, puesto que ya han sido contratados y convocados en Alicante artistas originarios de ocho países, concretamente Francia, Inglaterra, Ucrania, España, Holanda, Portugal, Australia y Bulgaria.

Los números acrobáticos, el hilarante humor y un ambiente musical especial transportan al espectador a un mundo sorprendente lleno de entretenimiento.

El recinto del parking del estadio José Rico Pérez de Alicante, con 420 asientos, acogerá este espectáculo que arranca el próximo 4 de octubre.