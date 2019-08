La India de García Rodero

«Les han enseñado a ser libres», asegura la artista.

Dirigió su objetivo al mundo rural de la India y en especial a las mujeres, símbolo de la transformación del país. Y el resultado es Tierra de sueños, exposición que ayer inauguró la fotógrafa Cristina García Rodero en el paseo de Niza de la Playa de San Juan, donde se podrá ver hasta el 29 de agosto. «En la India es fácil sentirse motivado», aseguró ayer la Premio Nacional de Fotografía y miembro de la Agencia Magnum, durante la inauguración de esta muestra realizada con la Fundación Vicente Ferrer y la Obra Social La Caixa, dentro de su programa Arte en la Calle.

La exposición quiere dar voz a las mujeres de comunidades rurales de Anantapur (Andhra Pradesh) y poner de relieve su poder de transformación de las comunidades donde viven. «Lo mejor que he vivido en Anantapur es que he estado con la Fundación Vicente Ferrer, que hemos formado un equipo con la gente».

Para García Rodero, «ha sido un privilegio ir con esta entidad porque cuando me veían me abrían las puertas». Y recordó a una mujer, «con el traje típico y las facciones muy duras, me agarró de la mano y muy firme me dijo: '¿Ves aquellas casas? Antes eran chabolas, ahora son nuestros hogares'».

En su opinión, «la Fundación Vicente Ferrer se ha ganado el reconocimiento de este pueblo; son tres millones de personas a las que ayudan y más de 300 pueblos, entonces para mí fue fácil ir de un lado para otro. La programación era muy buen y conté con un gran equipo que tuvo una paciencia infinita».

La reconocida fotógrafa considera que la Fundación Vicente Ferrer «les ha enseñado a ser libres». «Ahora tienen su trabajo, su casa, su sueldo», puntualiza.