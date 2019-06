El rector de la UA busca argumentos para revertir el borrado de datos en internet

El rector insta al catedrático Juan Antonio Ríos Carratalá, al que el dictamen obligaba a desindexar el artículo que hablaba del secretario del juicio de Miguel Hernández a peticion de su hijo, a que interponga un recurso de alzada para continuar con el procedimiento

El rector de la Universidad de Alicante, Manuel Palomar, informó esta mañana al consejo de Gobierno del proceso que ha llevado a la resolución, "aún no firme", de retirar los enlaces para que un artículo del catedrático Juan Antonio Ríos Carratalá no aparezca en los buscadores de internet. El texto menciona a Antonio Luis Baena Tocón, secretario del consejo de guerra que juzgó a Miguel Hernández, y su hijo, solicitó al autor que retirase las menciones a su padre.

Palomar ha asegurado que "no se actua contra la investigación, no se censura, no hay un borrado digital, lo que hay es una ponderación de unos derechos dentro del derecho al olvido". Por un lado, el derecho a la información y por otro el derecho a la protección de datos.

La decisión recogida en el documento firmado por el gerente de la UA, Rafael Pla, corresponde a la delegada de Protección de Datos, Teresa Cantó, y la resolución se efectuó en el Rectorado. Si en el documento emitido el pasado viernes, ya que el plazo de 30 días para resolver el procedimiento administrativo en primera instancia acababa el lunes, la decisión se inclinaba a favor del hijo de Baena Tocón, el rector espera que el trámite administrativo continúe para poder "revertir el proceso y que prime el acceso a la información".

En este sentido, su intención es conseguir jurídicamente un cambio de normativa para que el índice donde está alojado el artículo (RUA) "forme parte de la obra de investigación en su conjunto", de manera que ese índice sea parte del trabajo académico y sea "inalterable", ya que querdaría fuera de la Ley de Protección de Datos. Para ello, será necesario que Ríos Carratalá interponga un recurso de alzada, que debe resolver el propio rector, lo que permitirá seguir con el proceddimiento, ya que el consejo de gobierno no tiene potestad para revocar nada.

En ningún momento, afirma, "la resolución cuestiona la investigaión, ni limita la labor de los investigadores, eso está claro. Estamos hablando del derecho al olvido, que tiene unas características novedosas, que yo creo que hemos abordado por primera vez en la UA".

Ahora se está recabando más información sobre el caso, que se está gestionando desde el Consejo de Dirección de la UA y, sobre todo, por parte de la delegada de Protección de Datos, el gerentey el vicerrector de Teconología