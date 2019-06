La grave cogida de Pablo Aguado deja en el aire su paseíllo en Alicante

Con una ligera mejoría, que le ha permitido levantarse y caminar, afrontaba ayer el diestro Pablo Aguado el día después de la grave cogida que sufrió el domingo en las Ventas por la cornada de un astado de Santiago Domecq, dentro de la Corrida de la Prensa con la que se cerraban los festejos de San Isidro. Una circunstancia que llenaba de optimismo al empresario de la Plaza de Toros de Alicante, donde el torero, la gran revelación de la temporada, está anunciado para el cartel de la Feria de Hogueras el día 21.

«El apoderado de Aguado no nos dice todavía que no vaya a venir; no es fácil, pero se encuentra bien, ya anda y va a hacer todo lo posible por estar aquí», declaraba ayer Nacho Lloret, empresario del coso alicantino. «Mientras nos mantengan la puerta abierta, esperaremos, y si no puede finalmente, pues como la feria de San Isidro ha sido tan rica en triunfos, algún torero sería candidato».

Además, el torero publicó ayer en Twitter su deseo de reaparecer en los ruedos el jueves, un día antes de su cita en Alicante, en Granada pese a la gravedad de la cornada, que se produjo al entrar a matar en su primero. «Quiero agradecer todas las muestras de cariño recibidas. Todo va bien y mi intención es no perderme ningún compromiso de esta semana, comenzando en Granada el día 20. Si Dios quiere allí estaremos. Gracias!!», escribe el sevillano.

Aguado fue intervenido en la enfermería de las Ventas de una cornada en el tercio superior de la cara anterior del muslo derecho con una trayectoria hacia arriba y afuera de quince centímetros y otra hacia atrás de diez que lesiona músculos sartorio, recto anterior y crural.

La semana pasada, la empresa de la plaza alicantina tuvo que buscar sustituto para Román, que también sufrió una cogida, y será David de Miranda quien toree.