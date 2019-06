«Las nuevas bandas del Low Festival marcarán el relevo generacional»

A poco más de cuarenta días para su undécima edición, el Low Festival de Benidorm es una maquinaria perfectamente engrasada a la que se siguen sumando nuevas bandas que completan unos carteles que encabezan New Order, Foals, Bastille, Vetusta Morla o The Vaccines, además de grupos asentados, emergentes y promesas a los que la organización busca y mima de cara al futuro. «Las nuevas bandas van a marcar el relevo generacional», afirma Carolina Rodríguez, directora del certamen, quien tiene claro que «la marca del festival debe asociarse a la prescripción musical», pese a que el Low está totalmente consolidado y una parte considerable del público compra los abonos a la conclusión del festival sin saber quiénes tocarán el siguiente verano.

El eclecticismo define su cartel. En él se mezclan grupo míticos -caso de los autores de Blue Monday- con pequeñas bandas que se salen de la norma, «en busca de una renovación del público», indica Rodríguez, quien argumenta la incorporación de Cariño, La Zowi y el trap («el nuevo punk») en el objetivo de «avanzar en el tema artístico». «Hemos apostado por renovar el cartel desde abajo, atendiendo a las nuevas generaciones que den un relevo sin dejar de lado las señas de identidad del Low», señala, porque el festival persigue romper el cliché de fiesta standar veraniega cuyos carteles parecen clonados.

El Low es la joya de la corona de la alicantina Producciones Baltimore, que también gestiona el Spring Festival (IFA, Elche), el Fuzzville!!! (Benidorm), el Warm Up (Murcia) y el GetMad (Madrid). La primera edición del Low se celebró en Alicante, pero la segunda ya fue en Benidorm y de allí no se ha movido y ni por asomo se plantean volver a la capital de la provincia. Alicante carece de recintos para meter a 25.000 personas por jornada durante un fin de semana, ni planta hotelera -casi el 80% del público se aloja en hoteles y apartamentos de Benidorm y su entorno- para ese aluvión, además de tener una clase política que nunca ha demostrado interés en hacer de los festivales de música una marca cultural de la ciudad. El Low deja entre 11 y 12 millones de euros cada año en la ciudad de los rascacielos.

Ayer, recuperando una costumbre perdida, el Low se presentó a los medios en Alicante y anunció un nuevo ciclo de conciertos en colaboración con Escenarios Briva Mahou, que comienzan mañana en Stereo Alicante con Pony Bravo y continuará con Los Punsetes en octubre y Kuve en noviembre. El Low se celebra del 26 al 28 de julio y, además de los citados, actuarán MØ, Cut Copy, Ladytron, Fangoria, Fischerspooner, Rinôcérôse, Dorian, La Casa Azul, Zahara, Viva Suecia, Second, Varry Brava, Mucho, The New Raemon, Full, Nunatak, Airbag, The Limboos, White Fang, Yuksek, Nova Twins, Mattiel, Branko, Rex The Dog, Chancha Vía Circuito, Carolina Durante, La Zowi, Cariño, Cupido, Ley DJ, Mourn, Texxcoco, Camellos...