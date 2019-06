Pablo Aguado: «Es un privilegio torear en Hogueras»

Alumno de la sevillana Escuela Taurina de Amate, comenzó a torear en 2012 y se doctoró en la Feria de San Miguel de 2017, confirmando la alternativa un año después.

Torero revelación de esta temporada, Pablo Aguado hará su presentación en el coso de la Plaza de España en la primera corrida del abono de Hogueras el 21 de junio. A la espera de este compromiso se prepara en el campo y descansa un poco a las cinco de la tarde.

P Aunque tomaste la alternativa hace escasos dos años y pese a lo temprano de la temporada, ya has podido plasmar como torero lo que apuntabas como novillero, ¿Cuál es tu impresión hasta la fecha?

R Es verdad que por fin he podido expresar lo que siento como torero, porque como novillero lo pude mostrar pero no logré ser yo, guiado quizás por ese ansia de triunfo, por esas ganas o esa necesidad que tenemos los novilleros de triunfar a toda costa, pues me salí un poco de lo que era yo y es ahora cuando me he podido destapar como torero, cuando mejor salen las cosas.

P De hecho, tanto en Sevilla como en Madrid has sentado tu cátedra poniendo a todo el mundo de acuerdo con sendas faenas importantes, ¿qué diferencias destacarías en ambas?

R La faena de Sevilla es más perfecta que la de Madrid pero la de Madrid, siendo más imperfecta, quizá sea más torera y hubo un silencio mágico que me resultó muy especial, aun siendo más completa la de Sevilla. Nunca se pueden comparar porque fueron muy distintas y ambas tienen matices y circunstancias especiales, pero creo que las dos han sido muy importantes y sobre todo que yo personalmente las he disfrutado, que es lo que busco como torero.

P En Alicante ya estabas anunciado desde antes y tras estos dos aldabonazos se te espera con verdadero interés, ¿qué esperas encontrar en la Alicante taurina?

R No he tenido la suerte de torear nunca en esta plaza pero la conozco desde fuera, tanto como aficionado como profesional del toreo, y sé que Alicante es una plaza de categoría máxima, que todos los toreros soñamos con torear en ferias como la de Hogueras, y por el hecho mismo de que todos los toreros quieren estar, además de por tratarse de una feria relativamente corta, pues todavía supone un mayor privilegio para mí estar anunciado en ella.

P Las redes sociales impulsan para que ahora todos los procesos discurran más rápido que antaño, y los aficionados seguidores de ellas ya han dictado la rivalidad entre Pablo Aguado y Roca Rey, ¿cuál es tu punto de vista sobre esta competencia?

R Bueno, eso es cuestión de que el tiempo se preocupará y dirá si esa rivalidad la hubiera o no, porque somos dos toreros jóvenes, los dos con la intención lógica de llegar arriba y a lo más alto del toreo, con formas muy distintas de interpretarlo, las dos iguales de válidas pero las dos muy diferentes, y creo que esto es lo más valioso sobre ese interés que tiene la gente por vernos a los dos en las plazas.

P ¿Se debe entresacar de tus palabras que a nivel de empresas todavía no hay preparado un mano a mano entre vosotros?

R Nada por el momento, nada sonado que a mí me conste.

P ¿Y hay alguna línea roja que no estés dispuesto a cruzar, sobre todo hablando de encastes diversos u otros rivales de cartel?

R Hombre, nunca estaría dispuesto a aceptar condiciones que yo crea que no son las que me haya merecido por lo hecho en el ruedo.

P Supongo que esto definirá tus expectativas para el resto de la temporada, ¿cuáles tienes al alcance de la mano?

R Bueno, pues gracias a Dios se ha planteado y se presenta una temporada muy bonita y estaremos en las principales ferias, pero siempre prevaleciendo la calidad a la cantidad.

P ¿Cómo ves la tauromaquia, haciendo una perspectiva en su ámbito general?

R Soy positivo porque durante los últimos años se ha observado un incremento de público en las plazas, que puede ir de la mano de la mejor situación económica de España y eso me hace pensar en un futuro más halagüeño, positivo y sobre todo que también hay cantidad de toreros jóvenes que le están dando mucho interés a la fiesta.

P ¿Algo más para terminar?

R Claro, dar las gracias a la ciudad de Alicante por tenerme en su Feria porque para mí es un privilegio y como privilegiado me siento, me hace mucha ilusión. Ojalá que ese 21 de junio haya en la plaza muy buen ambiente, que es lo importante, que todos disfrutemos y que todo el mundo salga contento.