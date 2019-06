Fallece el pianista Dr. John, emblema de la música de Nueva Orleans

El pianista estadounidense Dr. John, todo un emblema de la música de Nueva Orleans (EE UU ), falleció ayer a los 77 años de un ataque al corazón. Nacido como Malcolm John Rebennack Jr., Dr. John fue un maestro del piano que supo sintetizar en su obra la exuberante esencia de Nueva Orleans, una de las cunas de la música popular estadounidense. Jazz, rhythm and blues, psicodelia, vudú, boogie woogie, funk y rock se dieron la mano en una frondosa carrera que, para el gran público, alcanzó quizá su punto de mayor popularidad con S uch a Night, canción que Dr. John inmortalizó junto a The Band en el documental The Last Waltz (1978) del cineasta Martin Scorsese. A lo largo de su carrerá ganó seis premios Grammy y fue miembro del Salón de la Fama del Rock and Roll.