Los recursos económicos de la Fundación Isabel Gemio se van resolviendo con donaciones particulares o galas solidarias para recaudar dinero por los carísimos costes de la investigación. Pensé que podíamos crear en Alicante un espectáculo de música clásica, canciones, rap, magia y versos, creado para conseguir fondos.

Con diversos talentos, y que fueran artistas alicantinos o de la Comunidad. Me uní a la productora alicantina Esperanza Jiménez, talento descomunal y energía inagotable, nos presentamos en el despacho del maestro Josep Vicent, director del ADDA y le conté la idea: La orquesta simfònica realiza la obertura con un compositor vital como Tchaikovsky, que ponga al público en estado de atención, tras los aplausos proyectamos vídeo sobre la Fundación para que l@s asistentes entiendan que su solidaridad, pagando la entrada, está justificada por la extraordinaria labor que la periodista y todo su equipo realizan con afectados y familiares.

Sale la gran estrella Isabel Gemio que, tras un avance de la gala, presenta un espacio que hemos titulado #ConversosConmúsica, la orquesta simfònica ejecuta la composición del alicantino Oscar Esplá "Aitana" que sirve de compañía musical a una selección de versos del poeta alicantino de Orihuela Miguel Hernández, con la presencia y voces de la actriz valenciana Rebeca Valls, los actores Fran Nortes, alicantino de Elda, y yo mismo, Eloy Arenas, alicantino de Dolores.

¿Te imaginas?, le dije a Josep Vicent, más de cincuenta músicos sosteniendo unos versos que provocan sensaciones irrepetibles. Ya tenemos al público en estado de emoción y en ese momento la orquesta interpreta un tema sinfónico, ajeno al repertorio clásico, y aparece en el escenario el grupo alicantino Mailers, que comienza su actuación fusionando su estilo poprockero con arreglos sinfónicos.

Josep Vicent estaba entusiasmado, movía una batuta imaginaria percibiendo lo que estaba oyendo. Y sin dejarle respirar le digo: A continuación Mailers toca con su grupo tres temas de sus discos y cierra su actuación con otro de sus grandes éxitos, de nuevo con la orquesta. ¡Apoteósico! Al público lo tenemos sin respiración, momento para que la orquesta cierre la primera parte con un tema de Shostakovich y hacemos un descanso.

Entramos en la segunda parte con la Simfónica y otro temazo de Shostakovich, y a continuación los fuegos artificiales de un espacio que podría titularse "Los ojos solo ven lo que él quiere que veas", la mágica actuación de uno de los mejores magos del panorama nacional, el valenciano: Nacho Diago. Y sin perder un segundo aparece en escena la mascletá de alguien muy cercano a mí, la higiénica risa de Eloy Arenas con un monólogo: "No me estoy volviendo loco", desternillante visión de la absurda realidad.

Y terminaremos con las cargas de profundidad de un rapero poeta, o un poeta que ha elegido el rap como forma de expresión. Un grande de este estilo de hip hop: Nach, que por primera vez en su carrera, va a celebrar el maridaje de su inigualable estilo con la partitura sinfónica de la orquesta del ADDA. Todo un reto.

La orquesta cerrará el acto que dirigirá un director internacional de muchísimo prestigio, el maestro Miguel Ángel Navarro. ¿Qué te parece?, le pregunté a Josep Vicent, y todo por 25 euros. Me miró y me dijo: ¿Y cómo se va a llamar el espectáculo? Y le dije: Hay que ponerse en el lugar del otro. ¿Qué te parece si lo titulamos Empatía? Me sonrió.