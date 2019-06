Aliaga desembarca en China

La película es la única española seleccionada junto a otra de animación de Carlos Baena.

El reino de los plásticos retratado en la última película del director de cine alicantino Adán Aliaga, El cuarto reino, continúa su viaje a la conquista de nuevos públicos en todo el mundo y la próxima parada será China.

El largometraje documental codirigido por Aliaga y su compañero barcelonés Àlex Lora ha sido seleccionado para competir en el Festival Internacional de Cine de Shanghái, que se celebra del 16 al 24 de junio, uno de los certámenes más importantes de Asia, «el de mayores dimensiones en China junto con el de Pekín y el mayor en el que hemos estado nosotros seleccionados», como apuntó ayer el coproductor de El cuarto reino, Miguel Molina, cofundador con Aliaga de Jaibo Films.

«Es una gran noticia, ya que supone estar en un gran escaparate grande para el cine asiático y los premios que conceden son como sus Óscar», consideró Molina, quien destacó que al tratarse de un festival de clase A el equipo de la película cuenta con cierto apoyo del Ministerio de Cultura español para un desplazamiento así, por lo que los productores y el director llegarán a Shanghái el próximo 18 de junio.

Más de 3.900 películas



El de Aliaga y Lora es el único título español seleccionado en el certamen junto a otro cortometraje de animación, La noria, del canario Carlos Baena, entre las más de 3.900 propuestas inscritas en el festival procedentes de 112 países diferentes.

El largometraje alicantino compite en la sección de documental con otras cuatro películas procedentes de China ( The sound of Dali), Colombia ( Mute Fire), una coproducción alemana-venezolana ( It's all good) y otra letona.lituana-estonia ( Bridges of time) , en una edición en cuya sección oficial no aparecen películas norteamericanas tras el deterioro de las relaciones entre ambos países.

En el caso de El cuarto reino, la película es una producción completamente española de Jaibo Films, a pesar de haber sido rodada en el barrio neoyorquino de Brooklyn.

La película recorre el centro de reciclaje de latas y plásticos Sure We Can a través de los personajes marginales que acuden a llevar sus envases a cambio de unos centavos, y especialmente a través de su fundadora, Ana de Luco, una antigua monja misionera del País Vasco. Todo el largometraje lleva el sello del cine poético y fantástico de Adán Aliaga en formato documental.

El cuarto reino se presentó en el Festival de Cine de Málaga y ha logrado ya siete premios en cinco festivales. El último, recientemente en el festival de cine de Cracovia, en Polonia, importante porque califica para los Óscar, donde se llevó el Cuerno de Plata al mejor largometraje documental y el premio Fipresci que otorga la crítica cinematográfica.

También fueron dos premios los que se llevó en DocumentaMadrid, el del Jurado y el premio Filmin, mientras que en el Amsterdam Film Fest logró el premio al mejor documental, al igual que en el festival de Cine de Atlanta (EE UU) y la mención especial en el Festival de Cine de Guadalajara (México).