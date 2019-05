«Es frustrante que la situación sea igual que cuando empezó 'El Intermedio'»

P Acabo de ver una galería de fotos de famosos que apoyan a Vox: Fran Rivera, Morante de la Puebla, Hermann Tertsch, Sánchez Dragó, Carlos Fabra, el padre de Juan Carlos Monedero, Andrés Calamaro...

R Cada cual es libre de pensar lo que quiera y habrá muchísimos que no se atreven a dar la cara. Ten en cuenta de dónde venimos. El gran mito es que el 20N del 74 murió Franco y desapareció el franquismo. Se han inventado el cuento de la Transición, pero el franquismo estaba y está, de hecho nos ha gobernando durante muchos años. Aznar es el franquismo de finales del XX y principios del XXI. Por eso Vox no es un partido nuevo, es una excisión del PP. El fundador estaba en el PP y el PP está montado por ministros franquistas. No sé de qué nos sorprendemos. He tenido reuniones con corresponsales extranjeros y me decían que cómo es posible que España, que vivió el fascismo, no tuviera un partido de extrema derecha y les dije que sí hay y que tiene representación en el gobierno. Pero como soy humorista se rieron.

P ¿Le inquieta?

R No, porque yo ya lo sabía. A mí lo de Vox me parece bien, prefiero que sea así de claro. Casado, que es absolutamente franquista, decía que los votantes de Vox no tenían necesidad de otro partido porque ya estaba incluido en el PP. Esperanza Aguirre, de hecho, es la madrina de Abascal en términos políticos. Es gracioso porque Abascal hace un discurso constante contra la clase política y él estuvo cobrando de una ONG que nunca funcionó y que le pagaba Aguirre hasta que se destapó y montó Vox. En el PP está todo.

P Después de las elecciones ¿cómo analiza los resultados?

R Creo que el PP incumple su propia premisa. Cuando eran un partido único insistían en que era ilegítimo que no gobernara la lista más votada y ahora lo incumplen en todos los sitios donde van a gobernar. Pero Vox va a vender su voto carísimo.

P Lo que está claro es que la actualidad se lo pone a huevo constantemente. Temas no le faltan para El Intermedio .

R Es muy frustrante, la situación es la misma que hace 13 años cuando empezamos. La corrupción continúa y la Justicia no colabora. Mientras la Justicia no cambie, aquí no cambia nada. Cuando salta un caso de corrupción, en primera instancia montan una algarada, expropian bienes, sale en todos lados. Luego se recurre, la gente vuelve a la calle y recupera su patrimonio. La semana pasada el juez cerró el caso del Canal de Isabel II; reconoce que eran responsables Ruiz Gallardón y González, que firmaron, pero que no tenían por qué saber que no valía nada la empresa que se compró. Tampoco se pregunta el juez dónde está el dinero. Yo creo que la Justicia no está colaborando para atajar la corrupción y el hecho de que haya miles de personas aforadas -en Alemania creo que hay 14-, que no pasan por la justicia ordinaria, dice muy poco de este país. Si se emplearan con la corrupción con la misma contundencia que con el juicio de los independentistas en España no habría corrupción.

P Me están entrando ganas de llorar.

R Es el país que tenemos. Yo estoy loco porque tengo una sobredosis de información. Todos los días me meten un montón de información y estoy frito. No tengo callo y a mí me afecta.

P Después de más de 2.000 programas, ¿sigue sintiendo la dictadura de la audiencia?

R No, el programa está muy instalado, pero todos los días tienes que hacerlo igual de bien,entre comillas. Una cosa es que no sientas la presión de la audiencia para trabajar y otra cosa que no te importe. Tenemos una audiencia fidelizada pero muy exigente.

P ¿ Pensó alguna vez que duraría tanto?

R No. Este programa ha batido todos los récords. No solo porque un programa diario lleve más de 13 años sin interrupción, sino que además es en prime time, estamos en la Champions. Es como si hubiéramos ganado cuarenta Champions, compitiendo con programas con 10 y 20 veces más presupuesto. Y por otro lado, está el contenido. Nunca jamás en la historia de la televisión se metió un programa de estas características en prime time. Decían que la gente viene cansada de trabajar y no quería líos. Pues mira... ¡nosotros metemos una tralla! Un día dedicamos 20 minutos a explicar que era el Tribunal de Cuentas y batimos récord.

P ¿ Si tuviera que elegir entre su grupo musical, Los Insolventes, y los chicos de El Intermedio ?

R Es que hago otras muchas cosas porque tengo mucho tiempo libre, este programa me lo permite. Solo que un programa puede tener un día 2 millones de espectadores y con Los Insolventes necesitaría tocar 20 años en salas de 300 personas para que me viera tanta gente.

P Ana Obregón siempre recuerda que es bióloga. ¿Usted comenta a menudo que es médico?

R No, porque no lo soy. Lo fui. Es un título que te dan para toda la vida, como el DNI, pero ya no lo soy. Uno es lo que hace. Lo estudié por vocación pero hacía otras cosas a la vez y tenía trabajo en una de ellas. Y me alegro porque he tenido mucha suerte en la vida.