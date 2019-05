La lección shakesperiana de Jim Hooper

c. m.

El actor y director Jim Hooper, ayer en Alicante. c. m.

«Hay que desmitificar el proceso de lo que supone ser actor». Esta podría ser la primera lección del actor y director Jim Hooper, miembro de la Royal Shakespeare Company, que se acaba de incorporar al equipo de profesores que imparten el Máster en Arte Dramático Aplicado de la Universidad de Alicante.

Hooper se presentó ayer, junto al director de este título, John Sanderson, y el decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la UA, Juan Francisco Mesa, con el propósito «de inspirar a los estudiantes con mi experiencia de años dirigiendo, actuando y enseñando», destacó este profesional que ha participado también en películas como La mansión Flambards (1979), The brief (1984) y Hamlet (2009).

El curso que impartirá dentro del máster pretende «focalizar la atención en lo que puede serles útil como intérpretes» y comparte el dicho de que «aprender a ser actor es tener una caja de herramientas y depende de la situación, se usa una u otra, según la necesidad para solucionar el problema». Por eso, asegura que dependerá de «cuántos estudiantes tengamos (el máximo son 26) para enfocar mis clases en un sentido u otro, y también de las necesidades y los miedos individuales de cada estudiante con el objetivo de ayudarles».

En este sentido, el actor, director y profesor advierte de que «puede sonar un halago hacia mí mismo», pero «me gustaría haber conocido al profesor que yo soy ahora cuando era estudiante de interpretación», ya que hay ahora más posibilidades de formación. Aunque, apunta, «hay que inculcar a los estudiantes que no hay una única metodología para enseñar interpretación, sino que hay muchos sistemas que se pueden desarrollar».

Respaldo académico



Hooper considera crucial el hecho de que una institución académica como una universidad dé cabida a este tipo de estudios. «El respaldo de una institución académica respetada y reconocida es una gran oportunidad, siempre es algo positivo para los estudiantes». Más en esta titulación, destaca, «que no es un grado al uso y en el que no hay que hacer exámenes a final de curso». En este sentido el actor afirma que «el hecho de que nuestros actores no tengan que estar pendientes de superar un examen es positivo porque parte de la docencia de la interpretación consiste precisamente en aprender a equivocarse, en experimentar y tomar distintos caminos»

El nuevo profesor del máster de interpretación de la UA asegura que cuando enseña a los actores, «lo primero que les digo es que esto no es un examen, aquí te puedes equivocar y equivocándote aprendes. Eso es muy importante cuando eres profesor y también como director, saber que los actores se pueden equivocar»

Sobre si en la actualidad hay más posibilidades para la formación que hace años, considera que en algunos aspectos «es más fácil» porque «hay más oportunidades y más lugares para estudiar, pero por otro lado es más difícil porque es un oficio con un exceso de oferta, hay muchísimos actores en el mercado».

Y también se lamenta de que haya menos papeles para actores maduros. «En Inglaterra se dice que la interpretación es una profesión para jóvenes. Con eso me refiero a que los que empiezan tienen todavía tiempo para tomar otras opciones; a mi edad ya afloja el trabajo porque no hay tantos papales y la tendencia actual es que haya más personajes femeninos». De hecho, la Royal Shakespeare Company puso una norma por la que se obliga a que en los repartos de las obras tiene que haber un 50 por ciento de mujeres, por lo que en ocasiones «hay actrices que hacen el papel de hombres».

Montar un Shakespeare



Aprovechando la incorporación de Jim Hooper y contando con que hace dos temporadas se unió al máster la también actriz de la Royal Shakespeare Company Amanda Harris, John Sanderson anunció que en el próximo curso los alumnos montarán una obra del escritor inglés, «con un reparto compuesto exclusivamente por los actores del máster».

Será la propia Harris quien asumirá la dirección de este montaje, que el profesor está traduciendo en estos momentos, aunque no quiso desvelar el título de la que supondrá la undécimo obra generada por la titulación de la UA. «Hemos montado clásicos y hasta un musical, pero no habíamos hecho ninguna obra de Shakespeare y ahora nos parece una buena oportunidad», destacó el director del máster, en el que también imparte clases el director norteamericano John Strassberg.