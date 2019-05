Cortometrajes con el mundo de Oz de fondo

Un flashmob con los personajes de la película El mago de Oz que recorrerá las calles y la proyección al aire libre de la película protagonizada por Judy Garland, como homenaje en su 80 aniversario, marcarán este sábado el inicio del Festival de Cine de Sant Joan.

El festival, que celebra su 19ª edición, mostrará durante una semana lo más granado del cortometraje nacional con 30 cortos a concurso –este año se permiten películas de hasta 30 minutos de duración– seleccionados entre los 1.040 trabajos recibidos, un centenar más que en 2018, además de una docena de actividades complementarias.

Música de cine

El homenaje a la película El mago de Oz, reflejado en el cartel elaborado por el alcoyano Fran Gandía, también estará presente en el tradicional concierto de música de cine que marca la inauguración oficial del festival, que se celebra este domingo a las 20 horas en el Auditorio de la Casa de Cultura de Sant Joan, de entrada libre.

Las bandas sonoras de películas como Memorias de África, Bailando con lobos, Frozen o Harry Potter, y la canción que popularizó Judy Garland en El mago de Oz, Somewhere over the rainbow, serán interpretadas por la Sociedad Musical La Paz y la Orquesta Sinfónica Vila de Sant Joan. Tras el concierto se proyectará Domesticado, de Juan Francisco Viruega, ganador del Ficus de Oro en la pasada edición del festival.

El plato fuerte del certamen se celebra entre el lunes y el viernes de la semana próxima con las cinco sesiones de cortometrajes de la sección oficial, a través de los cuales se refleja «la gran diversidad» que existe en el panorama nacional del cortometraje, como destaca el director del festival, Toni Cristóbal, quien incide en «la importancia de este formato dentro del cine español» por la aportación a la mirada plural que realizan los cortometrajistas.

Como ejemplo del amplio abanico temático que se proyectará, entre las películas seleccionadas hay comedias románticas y negras, dramas familiares y sociales, películas de terror, fantásticas o de ciencia ficción así como cintas de animación.

Entre los cortos a concurso hay cuatro vinculados a la provincia de Alicante: Bicho, una comedia del ilicitano Christopher Cartagena; el corto de animación El Olvido, de las alicantinas Xenia Grey y Cristina Vaello; Taro, un homenaje a la fotógrafa Gerda Taro durante la Guerra Civil española, rodada en Alicante y Xixona por Dani Rebner; y Zapatos de tacón cubano, de Julio Mas. También se proyecta fuera de concurso el making-of de Orquesta Los Bengalas, del cineasta sanvicentero David Valero.

Otros trabajos

El resto de cortos que se proyectarán, entre los que hay trabajos premiados en otros festivales como Sitges o Málaga, son Ato San Nen de Pedro Collantes, Dans Le noir de Silvia Cachafeiro, De l'amitié de Pablo García Canga, El fin de todas las cosas de Norma Vila, Ella muerta de frío. Yo, calada hasta los huesos de Elena Tara, Flotando Frankie de Leonardis, Foreigner de Carlos Violadé, Gusanos de seda de Carlos Villafaina, La caza de Amy Fajard, La crisis de Pedro Aguilera y Juan Sardà, La guardia de Iago de Soto, La herencia de Felipe Arnuncio, La noche de Martín Romero, La noria de Carlos Baena, Limbo de Dani Viqueira, Moros en la costa de Damià Serra, Mujer sin hijo de Eva Saiz, No me despertéis de Sara Fantova, Nuestro amor de Mario Fernández Alonso, Seattle de Marta Aledo, Soy una tumba de Khris Cembe, Tahrib de Gerard Vidal-Cortés, The death of Don Quixote de Miguel Faus, Todos mis padres de Bernabé Rico, Un cuento familiar de José Corral y Xiao Xian de Jiajie Yu Yan.