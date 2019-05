Javier García Martínez: «La ciencia es clave para que mejore nuestra competitividad»

Este organismo que pretende respaldar a los jóvenes científicos y poner la investigación española a la altura de otros países para liderar el siglo XXI.

P Ya es presidente de la Academia Joven de España. ¿Cómo asume ese voto de confianza?

R Es un honor increíble ser el primer presidente de una academia como esta. Es una responsablidad trabajar con mis colegas para que los jóvenes científicos españoles tengan visibilidad, medios y un futuro, para que seamos interlocutores también con la administración y canalizar sus reivindicaciones.

P ¿ Qué es lo primero que va a hacer mañana como responsable máximo de este organismo?

R Yo, dar clase. Volver a la Universidad de Alicante con mi equipo de investigación y seguir trabajando. Poder dar clase, enseñar lo que sabes, trabajar en el laboratorio para crear nuevo conocimiento y ahora, apoyar a los científicos jóvenes.

P En su discurso de ayer dijo: «Nacemos sin medios y sin un lugar donde reunirnos».

R Ha sido un guiño. Desde luego se han comprometido hoy (por ayer) a dotarnos de los fondos necesarios, pero era el acto de constitución y obviamente ahora vamos a buscar medios, no solo de la administración, también estamos trabajando con empresas españolas para que contribuyan.

P ¿ Conocemos el nivel que tienen nuestros investigadores?

R Bueno, España es un líder mundial en ciencia; la décima potencia mundial en publicaciones y citas científicas, y buena parte de esa investigación la hacen los jóvenes. Yo creo que somos muy reconocidos nacional e internacionalmente, pero quizá las noticias que aparecen son sobre todo las condiciones, muchas veces precarias, en las que se desarrolla la ciencia en España. La Academia nace precisamente para solucionar esos problemas, pero también para poner en valor el trabajo que desarrollan los científicos en las primeras etapas de su carrera. En España los jóvenes también necesitan a su vez modelos científicos jóvenes en que inspirarse, sobre todo mujeres, necesitamos más mujeres que se dediquen a la investigación. Es verdad que investigamos en condiciones que no son óptimas, pero eso no quiere decir que no se esté haciendo un trabajo de gran calidad.

P Que hay muy buena cantera entonces está claro. Pero ¿es necesario irse fuera para completar la formación?

R La formación científica que recibimos en España es comparable a la de cualquier país de nuestro entorno. Mis colegas y yo hemos trabajado en laboratorios fuera y los científicos españoles están muy reconocidos. No creo que la formación sea peor, en todo caso mucho mejor. Ahora bien, para tener una buena formación es necesario completarla con estancias en el extranjero. El drama que tenemos hoy en día es que las condiciones de retorno no son atractivas. Formamos excelentes investigadores y luego no tenemos herramientas para que vuelvan en condiciones.

P Se ha iniciado nueva legislatura. ¿Cuáles son las prioridades de la ciencia?

R Que las convocatorias salgan en plazo y se resuelvan en un tiempo relativamente corto. Aumentar los presupuestos para equipararnos a los niveles medios de otros países. Localizar las áreas prioritarias en las que destacar. Y poner las condiciones para que vuelvan los jóvenes.

P Ha dicho que necesitamos inversiones que se acerquen a los niveles medios. ¿Cuáles son?

R La media europea es el 2% del PIB y España está en el 1,2%. Con una financiación tan baja es difícil competir. Es intentar jugar en Primera División con el presupuesto del Numancia. Y de hecho lo estamos haciendo. La ciencia y la tecnología son claves para que la competitividad española mejore. Lo sabemos en Alicante con la asociación AlicanTEK, poniendo la ciencia y la tecnología como un eje productivo. Apoyar a los jóvenes científicos españoles no es solo un tema de justicia sino de subsistencia, de futuro. Podemos ser usuarios de la ciencia, dejar que otros inventen y pagar luego un alto precio por ello o ser nosotros los que lideremos el siglo XXI. Por eso la AJE es clave, porque es una apuesta por el futuro del país.

P Es muy triste que en los últimos años se hayan perdido investigaciones, y también investigadores, por falta de medios, además en centros vitales para la ciencia.

R Sí, tenemos que ver los centros clave y asegurarnos de traer a los mejores para que no perdamos ese talento. De hecho, la Academia Joven nace con esta doble función de informar de cuál es la situación de la investigación joven en España, aplicar las mejoras necesarias y poner en valor los casos de éxito, conectarnos, organizar jornadas. También va a haber miembros de la AJE que serán jóvenes científicos que están en el extranjero. No debemos perder ese vínculo emocional con ellos porque son embajadores de la ciencia española.

P ¿Y a qué país debe mirar la Academia Joven?

R Yo creo que tenemos que mirar a Europa e integrarnos todas las academias para convertirnos en el territorio del conocimiento de la mejor ciencia que se hace en el mundo. Pero la AJE sirve también para ser un nexo de unión con las academias de Latinoamérica, para hacer ciencia en español y trabajar con los científicos de lengua española. Es una oportunidad excelente.