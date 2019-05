Javier García, presidente de la Academia Joven de España

El investigador del Departamento de Química Inorgánica de la Universidad de Alicante, Javier García, ha sido elegido presidente de la Academia Joven de España (AJE) constituida hoy en el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, con la presencia del ministro Pedro Duque. Esta nueva institución científica representará y dará visibilidad a los científicos jóvenes, preferentemente del ámbito de las ciencias experimentales.

El académico Javier García ha declarado, refiriéndose a la situación vivida por la comunidad científica en los últimos años, que "España no puede seguir en el invierno mientras el sol sale en otros países". El investigador de la UA, ha afirmado que "los temas prioritarios para los responsables de la Academia serán la educación y el conocimiento, la carrera investigadora, la divulgación y la incidencia social y económica de la ciencia".



"Se busca fomentar un enfoque transversal, la conexión intergeneracional y vincular a los investigadores que trabajan en el extranjero", ha destacado.

Son más de 40 academias de jóvenes investigadores las que se pueden contar en el mundo. Y nuestro país ha pasado hoy a formar parte de esa lista. Parte de la responsabilidad de poner a flote este organismo la tiene Javier Garcçia «El objetivo es que España no se quede descolgada del movimiento de academias jóvenes que hay en todo el mundo», asegura el Premio Rey Jaime I y Premio al Mejor Emprendedor 2018. «Hay un nuevo gobierno y empieza una nueva etapa en la que nace la AJE para visibilizar, apoyar y dar voz a los jóvenes científicos españoles, tanto a los que están haciendo aquí un trabajo notable, como a los que están en el extranjero».El profesor de la UA es uno de los siete fundadores de la Academia Joven de España, cinco de los cuales, incluido él, pertenecen a la, creada en 2010 en Berlín para ser el altavoz de los jóvenes científicos del mundo y que reúne a dos centenares de investigadores procedentes de 58 países, con una media de edad de 35 años. A esta iniciativa le siguió la creación de la Academia Joven de Europa en 2012.Implementar ese modelo fue el objetivo que se marcaron en 2014 Javier García y sus compañeros de viaje, para conseguir que hoy sea una realidad y además con el«El apoyo institucional es fundamental; esta academia es un impulso importante para reconocer y apoyar a los jóvenes científicos españoles, pero para eso hace falta que se dote de medios y que no solo haya un organismo para reunirnos y trabajar, sino que haya programas, financiaciones y convocatorias para que nuestros investigadores tengan capacidad para competir con los compañeros de otros países».La previsión es que se vayan incorporando unos diez académicos al año. «Ahora vamos a abrir una convocatoria para que se presenten como miembros los mejores investigadores jóvenes del país», apunta García. «Al final serán unos 50 miembros y va a ser un comité internacional el que a realizar la selección por méritos, aunque vamos a dar mucha importancia a la diversidad de género, de disciplinas... También es algo distintos a otras academias porque son nombramientos solo por cinco años, ya que el hecho de que seamos académicos jóvenes hace que no podamos estar de forma permanente».A partir de mañana, una vez constituida la AJE, la máquina se pone en funcionamiento. «Tenemos varias tareas para empezar. Lo primero es que nos hemos dividido en grupos de trabajo y vamos a organizar una jornada para presentar la Academia Joven de España y para que los mejores científicos jóvenes españoles puedan dar a conocer sus trabajos y que se reconozca su labor».Igualmente se va a poner en marcha un grupo de trabajo para la selección de candidatos otro para «elaborar informes sobre la situación de esos investigadores y también vamos a trabajar con las academias jóvenes de todo el mundo», adelanta Javier García, reconocido también con el Premio Investigador Emergente 2015, otorgado por la Sociedad Americana de Química. Y como objetivo prioritario a largo plazo, cumplir la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.El catedrático de la Universidad de Alicante asume este nuevo proyecto como «una responsabilidad enorme con mis colegas científicos jóvenes porque nuestra misión es darles visibilidad, reconocerlos es un compromiso con la ciencia en España». En su opinión, «muchas veces hablamos de lo que deberían hacer otros, el Ministerio, el rector... y ahora es una responsabilidad nuestra, de mostrar qué podemos hacer nosotros para que esta situación mejore conectando a los jóvenes científicos que trabajan aquí con los que están en el extranjero y a su vez con el Ministerio de Ciencia y con Europa».Javier García es miembro del Comité Ejecutivo de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada (IUPAC), del Alto Consejo Consultivo de la Generalitat Valenciana, del Consejo de Tecnologías Emergentes del Foro Económico Mundial, de la Global Young Academy y miembro de la Royal Society of Chemistry.Los miembros fundadores de la AJE, además de Javier García, son Maite Martínez Aldaya, Juan Antonio Gabaldón Estevan, Jesús Martínez de la Fuente, Ignacio Palomo Ruiz, Pedro Martínez Santos y Javier Martínez Moguerza.El Consejo de Ministros aprobó el pasado mes de febrero, a propuesta del ministro Pedro Duque el Real Decreto de creación de la Academia Joven de España, como corporación científica de derecho público de ámbito nacional y dotada de personalidad jurídica propia.