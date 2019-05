Antonio Banderas se alza con el premio a mejor actor en el 72 Festival de Cannes

Antonio Banderas se alzó ayer con el premio a mejor actor de la 72 edición del Festival de Cannes por su interpretación en «Dolor y gloria», de Pedro Almodóvar. Banderas, de 58 años, logra así el reconocimiento a una larga carrerase y se convierte en el sexto actor español en conseguir el premio de interpretación en Cannes.

Subiendo casi a gatas y a cámara lenta las escaleras del escenario del Gran Teatro Lumière, un exultante Banderas señaló, nada más recoger el premio, que le gustaría hablar en español porque recibía el reconocimiento por una película española y porque él representa al cine español.

El actor recordó los 40 años de carrera que lleva a sus espaldas y al agradecer el premio dijo: «en mi nombre y en el nombre de mi personaje». «Aunque el personaje se llama Salvador Mallo, no es ningún secreto que Salvador Mallo es Pedro Almodóvar», a quien conoció hace cuarenta años y con el que ha hecho ocho filmes.

«Le respeto, le admiro, le quiero, es mi mentor, me ha dado tanto en la vida que no tengo más remedio que dedicarle este premio», dijo Banderas, que recordó que los dos han recorrido mucha vida juntos. Y también han sufrido mucho, porque «hay mucho dolor detrás del trabajo de un actor, de un artista. Pero también hay noches de gloria, como esta. Hay que celebrarlo, festejarlo y decir algo que me sale del corazón, que lo mejor está aún por venir».

Antonio Banderas es uno de los actores españoles más conocidos, tanto dentro como fuera de sus fronteras, y uno de los más queridos también por su eterna amabilidad, pero le faltaba un gran reconocimiento profesional como el logrado ayer en Cannes; un premio que se une al Goya de honor que recibió hace cuatro años y que culminan 40 años de cine. «Miro atrás y veo 40 años de #cine. Muchas caras, muchas almas, trabajo, sacrificio, alegrías, lo bueno, lo malo, el dolor y la gloria», dijo ayer.

Bong Joon-Ho, Palma de Oro

El surcoreano Bong Joon-Ho, con «Parasite», hizo buenos los pronósticosy se llevó la Palma de Oro del Festival de Cannes. El segundo galardón en importancia, el Gran Premio del Jurado, fue para «Atlantique», la ópera prima de la senegalesa Mati Diop, la primera mujer negra en competir en la sección oficial de Cannes.

La mejor interpretación femenina fue considerada la de Emily Beecham, por «Little Joe», de Jessica Hausner, y el de guion para la francesa Céline Sciamma por «Portrait de la jeune fille en feu». El Premio del Jurado fue «ex aequo» para la brasileña «Bacurau», de Kleber Mendonça Filho y Juliano Dornelles, y «Les misérables», de Ladj Ly.