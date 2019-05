King Khan vuelve hoy a Alicante con su nuevo proyecto Louder Than Death

La primera gira oficial de King Khan´s Louder Than Death hace parada en Alicante esta noche en la sala Stereo. Dentro del ciclo «Fuzzville presenta...» la nueva formación de «su santidad» King Khan está formada por miembros de la llamada aristocracia del garage punk, Looch Vibrato y Aggie Sonora de la banda francesa Magnetix y Fredovich componente de The Shrines, una de las formaciones más conocidas de King Khan.

King Khan´s Louder Than Death es un cocktail explosivo de temas de punk-garage hiperactivos de no más de 120 segundos convirtiéndose en su proyecto más intenso y recurriendo para ello a sus amigos. Su historia ha sido llegar y triunfar ya que han sido fichados inmediatamente por sello angelino In The Red que cuenta en sus filas con bandas y artistas de la talla de Ty Segall, Thee Oh Sees, Reigning Sound o Black Lips.