El Festival de Cine de Sant Joan premiará al actor Manuel Galiana

El Festival de Cine de Sant Joan d´Alacant, en su XIX edición, otorgará el Ficus de Oro Honorífico a Manuel Galiana por su gran contribución a la interpretación española en escenarios televisivos, cinematográficos y teatrales. Con una carrera de más de 50 años sobre las tablas, en los que ha demostrado su versatilidad, compagina todavía hoy su pasión por la actuación con la de mentor y director de nuevas generaciones. El actor madrileño de procedencia alicantina -su padre era de Villajoyosa- acude con asiduidad a la provincia debido a que todavía conserva la casa familiar con la que disfruta año tras año.

Durante la semana del Festival de Cine de Sant Joan, del 2 al 8 de junio, se podrán visionar treinta de los mejores cortometrajes españoles del último año. «El formato del cortometraje me gusta mucho. He participado en alguno y también he sido jurado en un festival de cortos. Además, ahora mismo tengo una propuesta de participar en un cortometraje que se realizará en cuanto pueda», ha manifestado el actor de 78 años.

Entre su inabarcable carrera destacan en sus inicios las apariciones en programas míticos de TVE como Historias para no dormir, a las órdenes del realizador Narciso Ibáñez Serrador, o diversas adaptaciones para Estudio 1. Durante más de medio siglo su rostro ha permanecido en la pequeña pantalla apareciendo en series como Los gozos y las sombras, Los ladrones van a la oficina, El comisario, Cuéntame cómo pasó, Aquí no hay quien viva, Hospital Central, Escenas de matrimonio, Gran reserva o Vive cantando.