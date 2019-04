Así suena 'Me traicionaste', la canción de Rosalía para Juego de Tronos

'Juego de tronos' fichó a la cantante catalana para su Banda Sonora Original.



La última temporada de Juego de Tronos ha traído consigo novedades y muchos 'regalos para los fans' de la producción de HBO. La producción de la serie ha lanzado así un disco recopilatorio con canciones inspiradas por la serie y creadas por cantantes internacionales, entre los que se incluyen la cantante Rosalía.

El álbum, titulado 'For the Throne' cuenta así con una canción compuesta por la cantante catalana más internacional. 'Me traicionaste', como se titula la aportación de la autora de 'El mal querer', ya se puede escuchar en plataformas como YouTube o Spotify.

Este tema, además de los aplausos de los seguidores de la cantante, ha dejado una incógnita en el aire haciendo que muchos se pregunten si está basada en algo que ya ha sucedido en la trama o que sucederá durante esta temporada.