La Casa Carbonell, a l'extrem oriental de l'Esplanada, és un dels edificis més emblemàtics d'Alacant. Té, també, una llegenda pròpia. Segons conten, un empresari alcoià va haver de vindre a Alacant per portar la seua filla malalta a la vora de la mar. Quan va arribar a Alacant, brut i cansat pel viatge, va anar a demanar allotjament al sumptuós Hotel Palas. El recepcionista, veient la imatge desarreglada i sutjosa d'aquell viatger, va pensar que es tractava d'un indigent i li va negar l'accés a l'Hotel. L'alcoià, sense discutir-hi, li va dir que ho comprenia, i que no es preocupara: que allí al costat mateix es faria una barraqueta on poder dormir. La barraqueta en qüestió -ai!- seria la gran Casa Carbonell, que, en venjança per la desconsideració, li llevaria la llum al luxós hotel, i exhibiria als alacantins tantes finestres com dies té l'any.

Històricament, les obres de la Casa Carbonell, projectades per l'arquitecte Joan Vidal Ramos, es van concloure el 1924. Poc després, al matí del 26 de juny de 1926, un hidroavió de correus procedent d'Alger va xocar contra l'edifici, va caure a la terrassa i va explotar. En aquell accident aeri van perdre la vida el pilot Lluís Mingut, de 28 anys, i el radiotelegrafista Manuel Salvador, de 32. Això sí: va quedar demostrat que aquella barraqueta de l'alcoià indigent havia de ser un edifici a prova d'avions, d'accidents i d'explosions.