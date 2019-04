Concha Velasco tendrá «por fin» el Premio Max de Honor

Concha Velasco recibirá el Premio Max de Honor, un galardón que «por fin» le llega después de habérsele «resistido» en varias ocasiones, aunque recuerda que se lo dieron a Paco Marsó, que era el productor de Hello, Dolly (2002), que ella protagonizaba.

Tras saberse ganadora del máximo galardón de los Max, «por ser una figura clave en las artes escénicas», por su trayectoria como intérprete y como «figura pionera del teatro musical español», según el jurado, Velasco reconoció que, después de que dieran el premio a su entonces marido «no quería creer que él lo tenía como productor y no José Carlos Plaza, el director, o los intérpretes».

«Una vez me lo quitó, merecidamente, Blanca Portillo. Pero ahora voy a tener el de honor como tuve el Goya, que también me pasó lo mismo. No sé si es hacer justicia o no, porque hay muchas actrices que se lo merecen", dice con humildad.

La actriz recibirá el galardón el próximo 20 de mayo en el Teatro Calderón de Valladolid, su ciudad natal, en la gala de los Max.